Зеленский назвал компромисс, на который готова Украина в переговорах с Россией

Размещение европейских сил в Украине все еще на повестке дня

Переговоры Украины и России сейчас находятся на этапе обмена пленными. Россияне затягивают процесс переговоров.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 13 июня, где присутствовал корреспондент "Телеграфа". По его словам, 14 июня должен пройти очередной обмен пленными.

"Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы по обменам. Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг. Мы рассчитываем, что они могут завершиться 20 или 21 числа", — сказал президент.

Россияне затягивают переговорный процесс

Зеленский отметил, что россияне сами понимают, что их так называемый "меморандум" на самом деле является неприемлемым для Украины ультиматумом. По мнению президента, Москва сознательно затягивает процесс переговоров.

"Они поняли, что обмены неплохо идут, они возвращают своих, отдают наших. В принципе, они имеют для себя здесь позитив. Для них это нормально, это затягивание процесса и это позволяет благодаря голосам, которые их поддерживают в США, давать сигнал Белому Дому, чтобы он не вводил санкции. То есть игра такая", — пояснил Зеленский.

Россия стремится выставить Украину виноватой в отсутствии прогресса

Он добавил, что Россия пытается показать миру, что она якобы готова к переговорам. Ответственность за отсутствие договоренностей она хочет возложить на Украину — "потому что украинцы не хотят идти на компромисс".

"Что не является правдой. Потому что ультиматум не компромиссен. Он тот же, что был и в 22-м году. Мы не пойдем на ультиматум, потому что это уничтожение нас. Факт", — подчеркнул Зеленский.

Европа сомневается

Зеленский заявил, что необходимы решительные шаги со стороны президента США Дональда Трампа. Действия Коалиции решительных действительно замедлились, однако это не потому, что наши европейские партнеры устали.

"Знаете, почему идет торможение? Не потому, что они устали и что они отворачиваются, нет. Эта ситуация показала, что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. То есть, когда они с энергией подошли к Коалиции решительных, они увидели, что этой энергии нет у Соединенных Штатов Америки. И тогда они стали думать, хватит ли им сил. А когда Европа долго думает, они очень много говорят друг с другом. И начинают рождаться сомнения", – описал ситуацию президент.

Необходимы решительные действия Трампа

По его словам, очень важно, чтобы Трамп остановил главу России Владимира Путина санкциями и другими шагами. Это даст сигнал всей Европе, все объединятся, и у нас будет шанс.

"Если Трамп не будет вводить санкции и делать шагов против России, я скажу вам откровенно, нам будет очень сложно. Но это тоже будет сигнал Европе, и Европе придется увеличивать помощь Украине. Поэтому так важно бороться за определенность Америки, чтобы остановить Путина, который пока не собирается заканчивать войну. Экономика также может его догнать. И она догонит", — уверен глава государства.

На какой компромисс готова идти Украина. Будущая модель Европы

Президент уверен, что Европа продолжит помогать Украине. По его словам, возможное размещение сил Коалиции решительных на территории Украины — это как пятая статья НАТО, но без НАТО. Но чтобы пойти на такой шаг, в Европе необходима уверенность в поддержке США. Когда Штаты не дают этой уверенности – сразу снижается готовность партнеров работать в этом направлении.

"Но это не значит, что они не будут нам помогать или уменьшать сумму – они будут увеличивать. Для них меньший риск давать нам больше помощи, чем присутствовать. Просто их присутствие дает нам возможность для компромиссов, когда мы можем сказать, что сегодня забрать наши территории в границах 91-го года у нашего государства нет сил. И это достаточный дипломатический компромисс, когда люди, договорившись о чем-то, говорят – дальше мы решим вопрос в диалоге, в торгах, в разных форматах. Каким-то образом, но не оружием. Потому что есть прекращение огня, и есть вот эти контингенты", — пояснил Зеленский.

По его словам, присутствие иностранного контингента на территории Украины было бы частью гарантий нашей страны. Это снизило бы риск нового нападения России на Украину.

"Сегодня Путин использует аргумент – если украинцам дать прекращение огня – они подготовятся и вернутся. И он работает с этим аргументом. Сильно работает в других странах. И Америка, и некоторые страны Европы говорят: а кто отвечает, что этого не будет. Я им говорю: "НАТО отвечает". Потому что, если мы с НАТО, – мы не можем. Никто не будет рисковать мировой войной", – сказал Зеленский.

Размещение европейских сил в Украине все еще на повестке дня

По словам президента, возможное размещение европейских сил в Украине не снято с повестки дня. Приближение к этому замедлилось, потому что все хотят понять позицию США.

"Не чтобы сказать: "Нет, мы не будем". Ведь быть они могут по-разному – их количественное и качественное присутствие будет другим. Мало того, если не будет понимания с Америкой, то я думаю, что усилится диалог Европы с "русскими" по этому поводу. Потому что Европа не бросит Украину", — объяснил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", бывший посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, почему Путин не отказывается от переговоров, но продолжает атаковать Украину. "Переговоры" для него повод показать, что Киеву сейчас не нужна военная помощь. Пользуясь моментом, глава Кремля спешит забрать как можно большую часть украинской территории.