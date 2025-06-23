Зеленский прибыл в Великобританию. С кем встретится и о чем будут говорить

Уже известна основная цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Здесь у него запланировано несколько встреч.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Офисе президента. Отмечается, что основная цель визита — углубление оборонного сотрудничества Киева и Лондона.

Известно, что во время своего пребывания в Британии Зеленский встретится с Королем Чарльзом ІІІ, премьером Киром Стармером и спикерами обеих палат парламента. Также он планирует увидеться и поговорить с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.

Напомним, недавно СМИ писали, что Зеленского пригласили на официальный ужин с лидерами НАТО. Она запланирована 24 июня королем Нидерландов в Гааге. На нем также может присутствовать президент США Дональд Трамп.

Еще была информация, что президента Украины пригласили принять участие в саммите лидеров Европейского Союза, который состоится 26-27 июня в Брюсселе. Однако его участие пока не подтверждено. Кроме того, на 26 июня запланировано выступление президента Украины на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Зеленский прервал свой визит в Канаду и срочно вернулся в Украину.