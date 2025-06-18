Зеленский прерывает свой визит в Канаду и срочно возвращается в Украину: что произошло

Президент отменил пресс-конференцию и встречу с украинской общиной в городе Калгари

Президент Украины Владимир Зеленский прерывает визит в Канаду на саммит "Группы семи" и досрочно возвращается в Киев. Причиной стали российские террористические обстрелы 17 июня и бегство президента США Дональда Трампа с саммита, что поставило крест на планируемой встрече двух лидеров.

Об этом сообщил канадский телеканал CBC News со ссылкой на собственные источники. Там отметили, что Зеленский сразу после завершения переговоров на полях саммита отправится обратно в Украину. Президент отменил пресс-конференцию и встречу с украинской общиной в городе Калгари.

"Владимир Зеленский прерывает свой визит после смертоносных ночных ударов по столице Украины и решения президента США пропустить мероприятия саммита G7 во вторник", – сообщил телеканал.

Сам президент Украины не подтвердил эту информацию, однако ночью 18 июня сообщил, что имеет решение от партнеров по новым санкциям против России. Также он анонсировал новую военную помощь Украине, однако подробности не предоставил.

"Сегодня имеем конкретные решения об увеличении военной поддержки, новых траншах помощи за счет замороженных российских активов и дополнительных санкциях против того, что питает российскую войну. Важно, что партнеры готовы не только поддерживать нашу оборону сейчас, но и вместе отстраивать Украину после окончания войны", — сказано в его сообщении.

Заявление Зеленского подтвердил во время общения с прессой президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что страны Европейского Союза готовят против России санкции, значительно сильнее тех, что сейчас действуют в США. По этому поводу с ЕС координируют усилия Великобритания, Австралия, Япония и некоторые другие мировые государства. Также ЕС не намерен согласовывать введение этих ограничений с Соединенными Штатами.

"Возникает общая позиция – нам следует усилить санкции… По нашему мнению, это изменит ситуацию, поскольку позволит нам вернуть Россию за стол переговоров, как требует президент Трамп", – сказал Макрон.

Отметим, президент США Дональд Трамп избегает встреч с президентом Украины, поскольку к нашей стране, как и к украинскому лидеру у главы Белого дома серьезная антипатия. К тому же Трамп чувствует себя очень дискомфортно во время встреч с Зеленским, поскольку последний выбивает американского лидера из привычной картины мира обратно в реальность.

Также, пока Украина 17 июня находилась под очередной ракетной атакой российских оккупантов, Трамп придумал новую причину не вводить санкции против Кремля. Он заявил, что он ожидает возможного заключения мирного соглашения по прекращению войны в Украине. Именно это, по словам президента США, якобы причина, почему Белый дом так тянет с введением новых санкций против России.