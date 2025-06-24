Стоит быть настороже. Что грозит украинцам до 26 июня

Метеорологи предупреждают о высоком риске пожарной опасности

Вместе с дождями в большинстве регионов Украины будет держаться пожарная опасность. Ее объявили на 24, 25 и 26 июня 2025 включительно.

По состоянию на 24 июня 2025 года в большинстве центральных, южных и некоторых восточных областей Украины зафиксирован чрезвычайный уровень пожарной опасности. Соответствующая карта есть в Украинском гидрометеорологическом центре.

Самый высокий уровень опасности 24 июня наблюдается на территории:

Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей и в Автономной Республике Крым.

Самый высокий уровень опасности 25 июня наблюдается на территории:

Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей и в Автономной Республике Крым.

Самый высокий уровень опасности 26 июня наблюдается на территории:

Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областей и в Автономной Республике Крым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать 24 июня.