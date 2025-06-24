Зарабатывала больше мужа, но оставалась в его тени: как выглядит жена экс-главы МВД Авакова
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Жена бывшего министра Украины ведет закрытый образ жизни
Бывший глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков, который с начала полномасштабной войны редко появляется в медийном пространстве, давно состоит в браке. Его супругу зовут Инна, но в публичном доступе о женщине мало информации.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга Арсена Авакова и что о ней известно. В сети есть лишь несколько ее фотографий.
Инна Авакова — как выглядит и что известно о жене экс-главы МВД
Свою политическую карьеру Арсен Аваков начал еще в 2002 году, став депутатом Харьковского областного совета, а затем главой Харьковской ОГА. Также Аваков входил в состав СНБО и был народным депутатом Верховной Рады Украины (7-го и 8-го созывов). Но больше всего украинцам он запомнился на посту главы МВД, который занимал с 2014 по 2021 годы.
О личной жизни Арсен Аваков не любил распространяться, да и его жена Инна старалась избегать публичности, поэтому редко сопровождала мужа на публичных мероприятиях. Соответственно о ней в сети мало информации.
Известно, что с 1994 по 2012 годы Инна Авакова была заместителем председателя правления ПАО "АКБ "Базис"". В 2017 года жена экс-главы МВД и нардеп Игорь Котвицкий зарегистрировали организацию "Подстепное солнце", которая занималась солнечными электростанциями возле Херсона.
В августе 2017 года жена Авакова и экс-премьер Арсений Яценюк стали совладельцами телеканала "Эспрессо", но уже в декабре продали свои доли. В частности, Инна Авакова за свою 40-% долю телеканала получила почти 2 миллиона долларов.
За 40% долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банках, моя жена получила на счет в украинском банке 1 миллион 953 тысяч 708 долларов", — сообщил Аваков.
В декларациях, поданных Аваковым с 2017 года, его жена Инна зарабатывала больше мужа. В частности, в документе за 2022 год указано, что супруга главы МВД получила более 4 млн гривен.
Более того, в 2018 году Инна возглавила рейтинг самых богатых жен министров Украины. Тогда ее годовой доход составил 57,5 млн гривен.
При этом, жена Авакова избегала публичности и старалась находиться в его тени. Где сейчас Инна и чем занимается — неизвестно. Арсен Аваков не показывает супругу в социальных сетях, и аккаунтов самой Инны Аваковой в открытом доступе не видно. В сети гуляет всего несколько совместных снимков бывшего главы МВД с женой.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена главы парламента Стефанчука. Она работала в Раде помощницей, но не у мужа.