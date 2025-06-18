Без пассажиров и с единственным вагоном: в России радуются прибытию первого поезда из КНДР (видео)

Поезд будет ходить два раза в месяц

В Россию впервые за пять лет прибыл поезд из КНДР. Несмотря на то, что поезд был пассажирский, собственно пассажиров в нем не привезли. Да и вагон в составе был лишь один.

Как сообщают российские СМИ, 18 июня поезд №651 прибыл в международный пункт пропуска Хасан. Затем в Уссурийске оперативно оформили прибытие пяти проводников, которым теперь придется ехать в Москву еще семь суток.

Отмечается, что поезда по маршруту Пхеньян-Москва будут ходить дважды в месяц, кроме того будет запущен поезд из Пхеньяна в Хабаровск. Он будет курсировать раз в месяц.

Несмотря на то, что северокорейцы отправили пустой поезд, все российские СМИ уже подали это как некое выдающееся событие.

Этот поезд ходил и раньше, но маршрут закрыли после начала пандемии в 2020 году. В российском Минтрансе говорят, что маршрут будет туристическим и уже похвастались тем, что он будет самым длинным в мире — 10 тысяч километров. Чтобы проехать весь маршрут, надо будет потратить 8 суток своей жизни. И это только в одну сторону.

Учитывая, что для россиян из года в год становится все меньше возможностей выехать за границу, то путевка в известную своей "открытостью" к посетителям и "туристическими достопримечательностями" КНДР может быть не худшим вариантом скрасить серые будни. Впрочем, цена может отсеять поток желающих сбежать из России — хотя цены на билет из Москвы пока не обнародованы, но уже известно, что из Перми до Пхеньяна можно добраться за 41,5 тысячи рублей (почти тысяча долларов).

Будет ли открыт маршрут для рядовых граждан Северной Кореи или только для приближенных к правящей партии лиц, неизвестно.

Как сообщалось ранее, северокорейские граждане массово прибывают в Россию для работы на военно-промышленных предприятиях. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет используются в качестве рабочей силы, а за каждого правительство КНДР получает около тысячи долларов.