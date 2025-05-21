"Мы так больше не хотим". У Путина сделали важное заявление по поводу перемирия

Раскритиковал лидер российской дипломатии и ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не согласится на временное прекращение огня в процессе урегулирования войны в Украине. По его словам, Россия уже якобы обладала опытом таких сценариев и больше не верит в их целесообразность.

Как отметил Лавров, Кремль уже был готов подписать мирные договоренности в Стамбуле в апреле 2025 года. Однако тогда, по его словам, соглашение сорвалось из-за влияния Запада.

"Нам говорят: "Давайте перемирие – а там посмотрим". Нет, мы уже были в этих историях. Мы так больше не хотим", – заявил он.

Российский министр также подверг резкой критике западных лидеров, в частности Эмануэля Макрона, Кира Стармера и Урсулу фон дер Ляен, обвинив их в "истерическом призыве" к США по усилению антироссийских санкций.

Кроме того, Лавров раскритиковал ЕС и за введенный 17-й пакет санкций против России, принятие которых произошло после "положительного и продуктивного" разговора Путина и Трампа, во время которого лидеры положительно оценили перспективу работы над "конкретными шагами к устойчивому урегулированию".

"Что сделал Евросоюз? Объявил, что семнадцатый пакет был одобрен. Это значит, что они желали эскалации кризиса. То есть они сказали: "Вот да, мы послушали, но мы не увидели никакой поддержки перемирия без предварительных условий, что позволило бы нам, европейцам, довооружить Украину". Вот что им нужно", – заявил Лавров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией может пройти при участии представителей Европейского Союза и Соединенных Штатов. В то же время, точная дата встречи пока не определена.