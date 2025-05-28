Санкции, совместное производство оружия и шаги к перемирию: главные заявления по пресс-конференции Мерца и Зеленского

Военная поддержка Германии будет продолжена и расширена

В Берлине 28 мая состоялась совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца. Немецкий лидер заявил о намерении Берлина усилить давление на Москву и поддержать Украину как в военной сфере, так и в технической — в частности частично профинансировать работу системы Starlink.

По словам Мерца, сегодня будет подписано заявление о намерениях между министерствами обороны Украины и ФРГ по тесному сотрудничеству в сфере совместного производства дальнобойного вооружения. "Украина не будет ограничена в применении этого оружия — она сможет защищать себя в полном объеме и поражать военные цели за пределами своей территории", — подчеркнул канцлер.

Кроме того, Мерц анонсировал проведение межправительственных консультаций между Украиной и Германией до конца года — впервые за многие годы. Он также подтвердил: Берлин сделает все, чтобы газопровод "Северный поток-2" больше не работал.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что западные санкции уже начали влиять на российскую экономику, однако их реальный эффект на армию РФ ожидается не ранее лета 2026 года. Глава государства подчеркнул, что это слишком долго для Украины, которая стремится к скорейшему завершению войны.

"Мы не хотим воевать до 2026-го — это очень долго. Нужны новые, мощные санкционные пакеты, которые ударят по российской энергетике, по поставляемым из-за рубежа компонентам по ограничению цен на энергоресурсы. Только так можно ускорить снижение способности России финансировать войну", — отметил президент.

Зеленский, со своей стороны, подтвердил готовность к диалогу ради мира, однако указал, что Россия постоянно откладывает договоренности: "Они говорили, что это (ред. — меморандум) будет после обмена. Мы не дождались. Наш министр обороны звонил российскому Мединскому, они сказали — будет. Никто не дождался. Надо, пожалуй, не ждать, а предпринимать более серьезные шаги", — сказал глава государства.

По словам президента, данные украинских спецслужб свидетельствуют: несмотря на общее экономическое давление, военно-промышленный комплекс РФ сохраняет ресурс на нынешнем уровне, по меньшей мере, до середины следующего года. Он подчеркнул, что для реального влияния на военную способность России необходима более жесткая позиция партнеров, в том числе США и стран ЕС.

Напомним, ранее Телеграф писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине может затянуться на длительный период. По его словам, он не ожидает скорейшего завершения конфликта с Россией.