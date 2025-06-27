Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: в одном из районов города пожар

Запорожье атаковали вражеские дроны, есть последствия

Россияне ночью на 27 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. По данным мониторинга и местных каналов, оккупанты направили на город минимум пять БПЛА, после атаки в одном из районов возник пожар.

Об атаке сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он подтвердил работу противовоздушной обороны в Запорожье и области, а также призвал горожан находиться в укрытиях.

По данным местных каналов, в одном из районов после взрывов вспыхнул пожар. Официальных сообщений о последствиях вражеского налета пока нет, предварительно есть падение обломков сбитого БПЛА. О разрушениях, пострадавших или погибших не сообщалось.

Как писал "Телеграф", во вторник, 24 июня, в Днепре раздались сильные взрывы в результате ракетного удара, нанесенного со стороны российских войск. Удар пришелся на главный железнодорожный вокзал города, пассажирский поезд №52 "Одесса — Запорожье" и гражданскую инфраструктуру, в результате чего погибли и пострадали. Россияне ударили по гражданскому населению и сразу начали врать по этому поводу, рассказывая об "атаке на военные объекты" и "ракете ПВО".

Напомним, недавно россияне ударили по Сумской области, убив трех человек, в том числе и 8-летнего ребенка. Около полуночи 24 июня российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из сел Верхнесыворотской общины Сумского района. Также оккупанты обстреливали Славянск и Краматорск на Донетчине, в обоих городах есть погибшие из-за российского удара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты в ночь на 23 июня атаковали Киев и Белую Церковь баллистическими ракетами. В результате атаки была разрушена многоэтажка, к сожалению, были погибли и ранены.