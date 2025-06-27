Ракеты для украинских Patriot: в Белом доме отказались комментировать обещание Трампа

В Белом доме хотят, чтобы президент сам сказал свое решение о поставках Украине ракет

В Белом доме отказываются комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности поставки Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Там утверждают, что президент-де должен заявить об этом сам.

Такое заявление сделала спикер Белого Кэролайн Левитт во время брифинга 26 июня. Она сказала, что Трамп уже неоднократно повторял, что хочет завершения войны в Украине.

"Я позволю президенту самому прокомментировать это. Это был личный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча прошла хорошо, и это была встреча, направленная на прогресс… Что касается конкретики, я оставлю это за ним", — сказала она.

Отметим, Трамп во время пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге заявил, что "попробует рассмотреть" поставки Украине новых ракет к системам ПВО Patriot. Впрочем, несмотря на все заявления Трампа, Украина уже готовится к сценарию, когда США перестанут оказывать военную помощь. Среди прочего, подготовка идет к ситуации, когда будут прекращены поставки из США систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них. Как сообщалось ранее, Вашингтон может полностью прекратить поставки оружия Украине, однако он не будет прекращать обмен разведданными. На Западе уверены, что даже без американской военной помощи у Украины есть шансы победить.

С другой стороны, внутри Республиканской партии США растет раскол из-за желания президента Дональда Трампа завершить войну в Украине через уступки России. Это стало заметно во время слушаний в Сенате с участием главы Пентагона Пита Хегсета.

СМИ считают, что США в ближайшее время официально откажутся от поддержки Украины вооружением, поскольку администрация президента Дональда Трампа делает акцент на "мирном урегулировании". Вашингтон заявил это устами Пита Хегсета, бывшего телеведущего, вознагражденного за свою лояльность креслом министра обороны США. Следовательно, у Украины остается только три варианта, как действовать.