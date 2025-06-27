Ермак назвал два фактора, которые заставят Путина пойти на переговоры

Украина и партнеры могут добиться этого

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал два основных фактора, которые могут заставить главу России Владимира Путина пойти на переговоры по завершению войны. Но он подчеркнул, что речь идет не о встречах вроде тех, что проходят в Стамбуле, а о настоящих переговорах.

Об этом Ермак заявил во время форума Fair play, на котором присутствовал корреспондент "Телеграфа". По его словам, сейчас Путин не хочет по-настоящему договариваться о мире, он имитирует свою "сговорчивость".

"На первом месте — наши Вооруженные силы, это наша способность. Вы знаете, что даже последние операции Служба безопасности Украины совершала благодаря нашему оружию", — говорит руководитель ОП.

Андрей Ермак на форуме Fair play

Он отмечает, что одним из факторов успешных переговоров является сила Украины и ее армии. Ведь демонстрация возможности не просто противостоять Кремлю, но и успешно атаковать его, даст Киеву возможность пошатнуть уверенность Путина в "непобедимости" России.

"И второе – это именно санкции. На всех переговорах, на всех, вы видите, высказывания официальных лиц из Кремля направлены на санкции. Они для них главный пункт", — добавляет Ермак.

По его словам, наращивание и усиление санкций помогут Украине ухудшить экономику России, а это в свою очередь уменьшит финансирование не только в оборонный комплекс Кремля. Киев должен ограничивать способность военно-промышленного комплекса РФ и одним из действенных методов выступают санкции.

Напомним, 27 июня министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с журналистами поднимал важные вопросы. Он сделал несколько заявлений о борьбе с БПЛА, программах контрактников, переговорах с РФ, фортификациях и участии КНДР в войне против Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Умеров также рассказал, могут ли лично встретиться президент Владимир Зеленский и Владимир Путин, глава России, во время переговоров.