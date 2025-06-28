Символ нашего выбора и борьбы. Первые лица государства поздравляют украинцев с Днем Конституции

Первая Конституция суверенной Украины была утверждена в 1996 году

День Конституции Украины отмечается в субботу, 28 июня. Украинцев с этим важным днем поздравляют официальные лица государства.

Владимир Зеленский

Президент Украины поздравил украинцев с Днем Конституции на торжественном мероприятии в центре Киева. В нем принял участие президент Польши Анджей Дуда.

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ обратился к украинским воинам — защитникам и защитницам Украины и ее Основного Закона. В своем поздравлении главком отметил, что Конституция – это правовое ядро нашего государства.

"Она определяет наш общественный строй, государственный строй, права и свободы граждан, а также обязанность: защищать независимость и территориальную целостность Украины. Для меня как Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, и для сотен тысяч украинцев, защищающих государство, эта норма Конституции стала смыслом жизни… Благодарю каждого и каждую, кто ежедневно, рискуя жизнью и здоровьем, выполняет статью 65 Конституции Украины о защите Отечества", — написал Сырский.

Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента разместил поздравление с Днем Конституции Украины в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Конституция – символ нашего государства, борьбы за свободу, истории и независимости.

"29 лет демократической и человекоцентричной Конституции Украины… Права и свободы – это сокровище. Сегодня наш народ демонстрирует, какой большой ценой дается защита демократии и стремление жить в собственном государстве. Я поздравляю настоящих защитников Конституции – воинов и всех украинцев, собственными силами и ресурсами сохранивших наше государство", — написал Ермак.

Кирилл Буданов

"Этот день — напоминание о принципах, на которых стоит наше государство. Основной Закон — это скелет государственности, выписанный кровью тех, кто отдал жизнь за нашу независимость… От Конституции Филиппа Орлика до нынешнего Основного Закона — цель неизменна: свободная, самоуправляемая Украина. Через поколения, что отдали за нее жизнь, эта ответственность легла и на наши плечи", — написал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

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Глава Минобороны Украины также опубликовал поздравление по случаю Дня Конституции. Он подчеркнул, что Конституция – это основа нашей государственности, нашего достоинства и ценностей.

"Мы никогда не признаем права силы. Не согласимся на диктатуру, которая презирает человеческую жизнь и свободу. Мы боремся за мирное, свободное, европейское будущее каждого украинца — за право самим определять свою судьбу", — написал он.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины в своем поздравлении отметил, что украинская Конституция — символ нашего цивилизационного выбора. Каждый клочок украинской земли имеет значение, и ни один агрессор не имеет права посягать на него, написал он в соцсетях.

"Конституция это также и об ответственности каждого из нас. За нашу независимость и наш европейский путь. За то, какой будет Украина. Сегодня в условиях полномасштабного вторжения мы защищаемся и смело боремся с врагом, мы продолжаем движение вперед, осуществляем реформы и меняем страну — руководствуясь именно теми ценностями, что заложены в Конституции", – написал премьер.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку ярких открыток и коротких поздравлений с Днем Конституции Украины. Это не просто государственный праздник, а символ независимости, правового строя и борьбы за свободу.