Символ нашого вибору та боротьби. Перші особи держави вітають українців з Днем Конституції

Першу Конституцію суверенної України було затверджено у 1996 році

День Конституції Україна відзначає у суботу, 28 червня. Українців з цим важливим днем вітають офіційні особи держави.

Володимир Зеленський

Президент України привітав українців з Днем Конституції на урочистих заходах у центрі Києва. У них взяв участь президент Польщі Анджей Дуда.

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ звернувся до українських воїнів — захисників й захисниць України та її Основного Закону. У своєму привітанні головком зазначив, що Конституція – це правове ядро нашої держави.

"Вона визначає наш суспільний лад, державний устрій, права і свободи громадян, а також обов’язок: захищати незалежність і територіальну цілісність України. Для мене як Головнокомандувача Збройних Сил України, і для сотень тисяч українців, які боронять державу, ця норма Конституції стала сенсом життя … Дякую кожному й кожній, хто щодня, ризикуючи життям і здоров’ям, виконує статтю 65 Конституції України про захист Вітчизни", — написав Сирський.

Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента розмістив привітання з Днем Конституції України у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що Конституція — символ нашої держави, боротьби за свободу, історії та незалежності.

"29 років демократичній та людиноцентричній Конституції України … Права та свободи – це скарб. Сьогодні наш народ демонструє, якою великою ціною дається захист демократії та прагнення жити у власній державі. Я вітаю справжніх захисників Конституції – воїнів та всіх українців, які власними силами та ресурсами зберегли нашу державу", — написав Єрмак.

Кирило Буданов

"Цей день — нагадування про принципи, на яких стоїть наша держава. Основний Закон — це кістяк державності, виписаний кров’ю тих, хто віддав життя за нашу незалежність … Від Конституції Пилипа Орлика до нинішнього Основного Закону — мета незмінна: вільна, самоврядна Україна. Через покоління, які віддали за неї життя, ця відповідальність лягла і на наші плечі", — написав начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Рустем Умєров

Глава Міноборони України також опублікував вітання з нагоди Дня Конституції. Він наголосив, що Конституція – це основа нашої державності, нашої гідності й наших цінностей.

"Ми ніколи не визнаємо права сили. Не погодимось на диктатуру, яка зневажає людське життя і свободу. Ми боремось за мирне, вільне, європейське майбутнє кожного українця – за право самим визначати власну долю", — написав він.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України у своєму привітанні зазначив, що українська Конституція — символ нашого цивілізаційного вибору. Кожен клаптик української землі має значення, і жоден агресор не має права посягати на нього, написав він у соцмережах.

"Конституція це також і про відповідальність кожного з нас. За нашу незалежність та наш європейський шлях. За те, якою буде Україна. Сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення ми захищаємося і відважно боремося з ворогом, ми продовжуємо рух уперед, здійснюємо реформи і змінюємо країну — керуючись саме тими цінностями, що закладені в Конституції", — написав прем'єр.

Раніше "Телеграф" публікував добірку яскравих листівок та коротких привітань з Днем Конституції України. Це не просто державне свято, а символ незалежності, правового ладу та боротьби за свободу.