Зеленский раздражает Трампа и Путина: политолог назвал причину

Политолог назвал негласное правило политики

Президент Украины Владимир Зеленский раздражает президента США Дональда Трампа, а также Владимира Путина. Оба политика не относятся к украинскому лидеру серьезно и поэтому попадаются на его уловки.

Об этом рассказал "Телеграфу" политолог Тарас Загородний. По его словам, Зеленский смог найти выход из тупиков, в которые его пытался загнать Трамп.

"Они не поняли, с кем связались. Что, к слову, подбешивает Трампа и Путина. Тут какие-то деды, у одного там Нью-Йорк, а у второго КГБ. А тут ими подкручивает человек, которого они считают несерьезным. А это одно из таких негласных правил политики — побеждает тот, кого недооценивают", — сказал Загородний.

В качестве примера политолог вспомнил ситуации, когда в начале каденции Трамп попытался повесить на Украину несуществующий долг в сотни миллиардов долларов, а также, когда отправлял Зеленского говорить с Путиным в Стамбул.

Загородний добавил, что украинский президент четко понимает, что Путин не захочет проводить с ним встречу вместо того желая встретиться с Трампом. В то же время глава Белого дома может пойти на такую встречу разве что для финализации каких-то соглашений. Однако в настоящее время ничего не происходит и подписывать нечего.

"Мы видим, что отпадает Иран как рычаг давления на США, отпадает очень много вещей, которые не позволяют двигаться дальше с этими проблемами. Это позволяет Украине увеличивать давление на Россию и всех остальных, требуя дополнительных санкций", — подчеркнул политолог.

Напомним, 27 июня министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, могут ли лично встретиться Зеленский и Путин, и где это может произойти.