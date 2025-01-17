Вручает повестки? В метро Киева заметили персонажа "Игры в кальмара" (видео)

Прохожим предлагает выбрать один конверт из двух

В Киеве в метро заметили интересного персонажа, вручающего людям синий и красный конверты. Мужчина похож на персонажа из популярного сериала "Игра в кальмара".

Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал местный паблик. Отмечается, что мужчина в метро копирует героя из известного корейского сериала – Вербовщика.

Он молча подходит к людям и протягивает им два конверта — красный и синий. Человек выбирает свой цвет и бросает на пол, на конверт мужчины. На видео из метро это повторяется несколько раз, после чего мужчина корейской внешности вручает женщине какую-то бумажку.

Относительно этого некоторые пишут, то якобы он выдает повестки, а кто-то — что это рекламная компания такая.

""Игра в кальмара" в столичном метро. Новый способ вручить повестку?" — говорится в подписи под видео.

В сети люди добавляют, что после неправильного броска конверта женщина должна была получить оплеуху, однако мужчина упустил этот нюанс. Некоторые подчеркивают, что это прикольно и хотел бы увидеться с персонажем лично, а кто не понимает этого, ведь не видел сериал.

Были среди украинцев и те, кто пошутили о новом методе вручения ТЦК повесток, чтобы заинтересовать людей.

В то же время точно неизвестно, почему мужчина в метро себя так ведет и частью чего является его мини шоу.

Добавим, что "Игра в кальмара" – это южнокорейский сериал, ставший одним из самых популярных проектов Netflix. Его сюжет повествует о борьбе за выживание в экстремальных условиях с большим денежным призом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в вагоне метро в Киеве женщина подралась с мужчиной.