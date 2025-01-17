Вручает повестки? В метро Киева заметили персонажа "Игры в кальмара" (видео)
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Прохожим предлагает выбрать один конверт из двух
В Киеве в метро заметили интересного персонажа, вручающего людям синий и красный конверты. Мужчина похож на персонажа из популярного сериала "Игра в кальмара".
Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал местный паблик. Отмечается, что мужчина в метро копирует героя из известного корейского сериала – Вербовщика.
Он молча подходит к людям и протягивает им два конверта — красный и синий. Человек выбирает свой цвет и бросает на пол, на конверт мужчины. На видео из метро это повторяется несколько раз, после чего мужчина корейской внешности вручает женщине какую-то бумажку.
Относительно этого некоторые пишут, то якобы он выдает повестки, а кто-то — что это рекламная компания такая.
""Игра в кальмара" в столичном метро. Новый способ вручить повестку?" — говорится в подписи под видео.
В сети люди добавляют, что после неправильного броска конверта женщина должна была получить оплеуху, однако мужчина упустил этот нюанс. Некоторые подчеркивают, что это прикольно и хотел бы увидеться с персонажем лично, а кто не понимает этого, ведь не видел сериал.
Были среди украинцев и те, кто пошутили о новом методе вручения ТЦК повесток, чтобы заинтересовать людей.
В то же время точно неизвестно, почему мужчина в метро себя так ведет и частью чего является его мини шоу.
Добавим, что "Игра в кальмара" – это южнокорейский сериал, ставший одним из самых популярных проектов Netflix. Его сюжет повествует о борьбе за выживание в экстремальных условиях с большим денежным призом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в вагоне метро в Киеве женщина подралась с мужчиной.