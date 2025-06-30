"Мир придет как снег на голову": майор ВСУ дал оптимистичный прогноз о завершении войны

Россияне не смогут достичь своих целей в Украине

Война России против Украины не будет длиться десятилетиями. А ее завершение может наступить быстро и неожиданно.

Такой прогноз дал командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", майор ВСУ Евгений Карась в интервью "Фокус". По его словам, ситуация для Украины не настолько плохая, как склонны думать пессимисты.

"Мир всегда приходит внезапно, как снег на голову. Это будет быстро и внезапно. Сейчас мы видим, что политические и военные операции, такие как "Паутина", медленно, но изменяют ход войны. Даже небольшие сдвиги в масштабах этой войны – это большие изменения", — сказал он.

Карась отмечает, что Украина обладает слишком большой площадью и ресурсами. Кроме того, она сохранила свои центры принятия решений, промышленность и эффективную армию. В то же время у россиян наблюдаются проблемы с критическим для армии оборудованием — артиллерией, ракетами и авиацией. При этом Украина все еще обладает функциональной ПВО и имеет преимущество в беспилотниках.

Как сообщалось ранее, "летнее наступление" россиян захлебывается на ряде направлений спустя пару недель после начала. Украинские подразделения успешно воплощают тактику активной обороны и освобождают оккупированные части Сумщины.