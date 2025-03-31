Талоны за деньги и откаты за скидку: эксперт рассказал, как работает коррупция в сервисных центрах МВД

Переоформление автомобиля в Украине может превратиться в испытания по взяткам и схемам. Сервисные центры МВД, несмотря на диджитализацию, остаются "нарисованным местом" старой коррупционной системы.

Об этом на своем опыте рассказал топливный эксперт Сергей Куюн. В Facebook он описал, как не смог записаться в электронную очередь из-за отсутствия талонов на ближайший месяц.

По его словам, решить проблему помогли посредники возле сервисного центра, продающие "талончики" напрямую — иногда даже из отдельных вагончиков возле МРЭО.

Куюн также обратил внимание на непрозрачную процедуру оценки авто. Если это вторая продажа в течение года, приходится платить налог — 10% от оценочной стоимости, определяемой экспертами МРЭО. В его случае реальная цена автомобиля была 12 000 евро, а эксперт насчитал 18 800. После неформальной договоренности сумму могли снизить до 15 000 евро.

"Эксперты МРЭО готовы снизить оценочную стоимость (пофотают там царапины, вмятины и т.п.) и уже оценка становится условной 15000 евро. Мы же вам помогли сэкономить 400 евро? Дайте детям на молоко", — дописал эксперт.

По его словам, оплатить налог без комиссии практически невозможно. В большинстве случаев приходится вносить наличные деньги или пользоваться банком "Кристалл", обслуживающим МРЭО с комиссией 2,5%. Заплатить онлайн – возможно, но нужно предоставить оригинал банковской квитанции с мокрой печатью, и пока вы ее получите, талон может "сгореть".

"Я глубоко убежден, что это условное МРЭО является наиболее наглядной иллюстрацией причин той задницы, в которой мы все оказались. Это когда люди в погонах и другие чиновники думают не над своей прямой задачей — укрепление правопорядка, справедливости, безопасности граждан и государства, а над тем, как набить свои карманы", — подытожил эксперт.

Он также напомнил, что пока простые украинцы защищают государство, "вся эта гниль продолжает паразитировать на гражданах", и предупредил: без реформ этот "трэш" лишь усилится после завершения войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о двух масштабных тендерах, которые объявил Главный сервисный центр МВД. В общем, в 2025 году на закупку номеров для государственного транспорта хотят потратить более 150 миллионов гривен.