Урожай под угрозой: синоптик озвучил тревожный прогноз погоды на июль

Чего ждать от погоды в июле

После завершения дождливого и относительно прохладного июня Европу ждет сухой и жаркий июль. В первую очередь такая погода станет вызовом для аграриев.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Больше о погоде в июле читайте в материале "Телеграф": Засушливый сезон близится: когда ждать жары до +38 в июле

Согласно его прогнозу, по всей Европе будет наблюдаться нехватка осадков. В Украине, для примера, их за месяц может выпасть в районе 30-50% от средних значений за июль. Засуха особо вероятна в центральной, южной и юго-восточной частях Европы.

Синоптик предупреждает, что в первую очередь от этого может пострадать сельское хозяйство. Однако также есть существенная опасность возникновения масштабных лесных пожаров.

Несмотря на сухую погоду, периодически в июле будут проходить локальные грозы и ливни, однако в целом их будет недостаточно.

Регионы, где осадков в июле будет выше нормы (зеленым) и ниже (желтым)

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, жара в Украину начнет возвращаться уже начиная с 3 июля и будет удерживаться по меньшей мере до 8 числа. После этого в части украинских ожидается падение температур до более комфортных значений.