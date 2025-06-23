Где отдохнуть в Киеве и пригороде: ТОП-5 открытых бассейнов с высоким рейтингом

Комплексы предлагают разные цены

Лето уже в разгаре. Лучший способ охладиться и отдохнуть — посетить один из лучших открытых бассейнов Киева и окрестностей.

"Телеграф" подготовили подборку из пяти лучших комплексов в Киеве и под городом.

Фитнес-клуб "5 Элемент"

Расположенный на Оболони, этот клуб является одним из самых больших в Киеве. Он предлагает 6 бассейнов, включая открытый бассейн на летнем дворе. Здесь также гидромассажный бассейн и спортивные 25-метровые дорожки с ультрасовременной очисткой воды. Клуб работает круглогодично и имеет удобную парковку на 450 мест.

Адрес: Киев, улица Электриков, 29А.

Стоимость: чтобы отдохнуть у воды на территории комплекса, необходимо приобрести годовую карту на 3 месяца. Подробности уточняйте в клубе.

Рейтинг на Google Maps — 4,5

"Гнездо Зозули"

Этот загородный комплекс расположен в сосновом лесу, что обеспечивает естественную тень и прохладу. Здесь вы найдете большой открытый бассейн, детскую зону, шезлонги, зонтики и кафе с летней террасой. Цены на посещение варьируются в зависимости от дня недели и времени.

Адрес: Киев, Воскресенский сад, улица Спортивная, 15.

Стоимость нужно уточнять.

Рейтинг на Google Maps — 4,6

Комплекс "Гнездо Кукушки"

Koncha Zaspa Park

Известная локация, где растет 600-летний дуб, акцентирует внимание на отдыхе у воды. Для гостей здесь обустроен просторный бассейн площадью 340 м² и глубиной почти 1,5 метра – такой размер позволяет наслаждаться плаванием одновременно до 300 человек.

Рядом с большим бассейном расположены удобные шезлонги, комфортные кровати, бар и 25 уютных беседок.

Адрес: Центральный Парк Конча-Заспы, Столичное шоссе, 275.

Стоимость: бассейн + шезлонг: пн-чт — 1 000 грн, пт-вс и праздники — 1 200 грн; бассейн + кровать на двоих: пн-чт — 1 700 грн, пт-вс и праздники — 2 000 грн; бассейн + бунгало/беседка (до 6 человек): пн-чт — 4 000 грн, пт-вс и праздники — 5 000 грн

Рейтинг на Google Maps — 4,5

Koncha Zaspa Park

Характер Парк

Этот загородный комплекс расположен в живописной местности и предлагает открытый бассейн, зону для йоги, детскую площадку и ресторан с летней террасой. Цены на посещение варьируются в зависимости от дня недели и времени.

Адрес: Киевская область, с. Крюковщина.

Цены: шезлонг с матрасом — 800 пн-пт\1200 сб-вс — за 1 человека, шезлонг у бассейна — 1000 пн-пт\1400 сб-вс — за 1 человека, шезлонг кровать у бассейна — 1800 пн-пт\2 кровать — 2000 пн-пт\2800 сб-вс — за 2 человека, бунгало кресла — 2000 пн-пт\2800 сб-вс — за 4 человека, sup борд — 150 пн-пт\300 сб-вс — за 1 час, детям до 3 лет посадочного места.

Рейтинг на Google Maps — 4,1

Характер Парк

Shambala Wellness Club

Расположенный в селе Рожны, этот аюрведический комплекс предлагает открытый бассейн с лежаками и зонтиками, крытый бассейн с гидромассажем и противотоком, хаммам, финскую сауну, соляную комнату и тренажерный зал.

Адрес: с. Рожны, улица Свободы, 67.

Стоимость: пн-чт – 1500 грн, на двоих – 3000 грн, пт-вс – 2000 грн, на двоих – 4000 грн; SPA-день, пн-чт – 5500 грн, на двоих – 11000 грн, пт-вс – 6000 грн, на двоих – 12000 грн.

Рейтинг на Google Maps — 3,9

Shambala Wellness Club

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве недорого отдохнуть летом. ТОП-3 бассейна от 200 гривен.