В Киеве откроют автокинотеатр: как туда попасть

Кинотеатр будет работать каждые выходные

На парковке одного из супермаркетов в Киеве откроют автомобильный кинотеатр. Фильмы можно будет просматривать прямо в авто.

Об этом УРТЦ сообщили в пресс-службе компании "Сильпо". Автокинотеатр заработает на парковке супермаркета по адресу: улица Владимира Ивасюка, 12П (Оболонский район).

Посетители смогут бесплатно просматривать фильмы просто не выходя из автомобилей. Для этого нужно только предварительно зарегистрироваться на сайте.

Показы будут проходить каждую пятницу и субботу. "Сильпо" обещает демонстрировать лучшие украинские киноленты, как классические, так и современные.

Открытие сезона запланировано на 28 июня — с премьерой документального фильма "Усатый фанк", который рассказывает о феномене украинской музыки 1970-х.

Кинотеатр рассчитан на 40 автомобилей. А во время сеансов зрители смогут заказать снеки и напитки прямо в окно машины через QR-код из меню.

Напоминаем, что в Киеве есть чем занять ребенка в выходной или во время каникул. Здесь есть немало мест, где можно не просто развлечься, но и получить новые впечатления и знания.

Мы собрали пять мест, где можно весело и интересно провести время. Здесь есть и наука, и животные, развлечения на любой возраст – как для малышей, так и для школьников.

Ранее "Телеграф" писал, где отдохнуть в Киеве и пригороде — ТОП-5 открытых бассейнов с высоким рейтингом.