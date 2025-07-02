В Украине есть свой "Памир": что известно об объекте, который светился в клипе Джамалы (фото)

Пока посещать локацию запрещено

На территории Украины за ее длительную историю появилось огромное количество мест, составляющих интерес даже для опытных туристов. Одно из таковых находится на горе Томнатик в Черновицкой области (не путать с одноименной горой в Закарпатской области).

Если вы смотрели официальный клип Джамалы на песню "1944", то вероятно задавались вопросом о том, что за странные шары мелькают на заднем фоне. Разгадка проста — это радиолокационная станция "Памир", которая использовалась для мониторинга воздушного пространства европейских стран во времена холодной войны.

Официально база называлась П-14 "Лена", однако неофициальное название "Памир" сейчас используется чаще. РЛС начали строить в 1950 году и по задумке советских властей она должна была мониторить воздушное пространство от Балтийского моря до Турции, а данные передавать во Львов.

П-14 "Лена" или "Памир"

После развала СССР станция потеряла свое стратегическое значение, а оборудование после этого начали снимать и к 1995 году она завершила свою работу. К сегодняшнему дню она является незаурядным туристическим объектом, на который интересно посмотреть. Хотя сама станция "уехала", но защитные конструкции остались — пять куполов из стекловолокна должны были защищать оборудование от дождей, снега и сильного ветра. Благодаря такой конструкции вода не скапливалась на поверхностях, а легко стекала вниз, что уменьшало риски обвала.

Сама станция давно уже не работает

Учитывая отдаленность и труднодоступность локации, РЛС была построена по принципу автономного военного городка и была обустроена собственной пекарней, баней, спальнями, продовольственным складом и другими удобствами, чтобы военнослужащие не нуждались в постоянном контакте с окружающим миром.

От комплекса осталось лишь пять куполов

Вид изнутри

Станция на долгое время была заброшена и представляла интерес лишь для местных жителей, которые укрывались от непогоды под куполами, пока выпасали коров. Однако в последние годы интерес к РЛС значительно возрос, а на этом месте даже проходил "Памир Фест" с ночной музыкой, дискотеками и другими развлечениями. Впрочем, после начала российского вторжения посещать объект запретили.

Если в ближайшие годы объект опять откроют для посещения, то найти его можно между селами Сарата и Верхний Яловец, что почти на границе Румынии.

На карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине расположен мистический парк самоубийц. В 2009 году это место даже оказалось в центре внимания "Битвы экстрасенсов".