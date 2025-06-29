Это место не найти на карте: в Украине есть древний каньон, где почти не ступали люди (фото и видео)
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Его вымыли воды реки
Большой каньон возле Львова — малоизвестное, но очень атмосферное место. Оно поражает невероятной красотой и ощущением "потерянного мира".
Он не помечен на картах, но об этом месте на сайте rdzs.org рассказал мужчина, что посетил каньон. Это глубокая долина между двумя вертикальными каменными стенами высотой в несколько этажей. Вокруг — густой лес и мхи. НЕтронутая природа создает ощущение, что гуляешь по тропическому лесу.
Каньон образовался благодаря реке, которая в древности протекала по этим местам. Ее воды вымыли каньон в скале. Его дно покрыто песком и засыпано листьями. Еще раньше эта территория была покрыта морем – в скалах можно увидеть остатки раковин и моллюсков.
Как найти большой каньон возле Львова
Он расположен всего в 40 км от областного центра. Путешественник показал на карте подробный маршрут. Непосредственный маршрут к каньону начинается с деревни Верин. Последние 300 метров нужно пройти пешком.
По словам путешественника, там царит невероятная атмосфера затерянного мира. Вертикальные стены с лианами плюща и старыми надписями впечатляют. Также в каньоне встречается "украинский скорпион" — неядовитый моховой псевдоскорпион.
Что интересного есть рядом
Кроме каньона, в этом лесу также есть грот Прийма, где когда-то жили неандертальцы. Он является памяткой археологии европейского значения. Это второе их поселение, найденное на территории Украины. Оно состоит из трех уровней и выглядит так, словно выложено из огромных человеческих костей.
Ранее "Телеграф" рассказывал о загадочной пещере Рожаница на Львовщине, которая визуально похожа на женское лоно. Это не просто природное ущелье в скале, а место, наполненное легендами, связанными с энергией древних богинь.