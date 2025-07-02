В Україні є свій "Памір": що відомо про об’єкт, який засвітився у кліпі Джамали (фото)

Поки що відвідувати локацію заборонено

На території України за її тривалу історію з’явилася величезна кількість місць, які становлять інтерес навіть для досвідчених туристів. Одна з таких знаходиться на горі Томнатік у Чернівецькій області (не плутати з однойменною горою у Закарпатській області).

Якщо ви дивилися офіційний кліп Джамали на пісню "1944", то, мабуть, вдавалися в питання про те, що за дивні кулі миготять на задньому фоні. Розгадка проста — це станція радіостанцій "Памір", яка використовувалася для моніторингу повітряного простору європейських країн за часів холодної війни.

Офіційно база називалася П-14 "Лєна", проте неофіційна назва "Памір" зараз використовується частіше. РЛС почали будувати у 1950 році і за задумом радянської влади вона мала моніторити повітряний простір від Балтійського моря до Туреччини, а дані передавати до Львова.

П-14 "Лєна" або "Памір"

Після розвалу СРСР станція втратила своє стратегічне значення, а обладнання почали знімати і до 1995 року вона завершила свою роботу. На сьогоднішній день вона є неординарним туристичним об’єктом, на який цікаво подивитися. Хоча сама станція "виїхала", але захисні конструкції залишилися — п’ять куполів зі скловолокна мали захищати обладнання від дощів, снігу та сильного вітру. Завдяки такій конструкції вода не накопичувалася на поверхнях, а легко стікала вниз, що зменшувало ризик обвалу.

Сама станція давно вже не працює

Враховуючи віддаленість та важкодоступність локації, РЛС була побудована за принципом автономного військового містечка та була облаштована власною пекарнею, лазнею, спальнями, продовольчим складом та іншими зручностями, щоб військовослужбовці не потребували постійного контакту з навколишнім світом.

Від комплексу залишилося лише п’ять куполів

Вид зсередини

Станція на довгий час була занедбана і цікавила лише місцевих жителів, які ховалися від негоди під куполами, поки випасали корів. Однак останніми роками інтерес до РЛС значно зріс, а на цьому місці навіть проходив "Памір Фест" із нічною музикою, дискотеками та іншими розвагами. Проте після початку російського вторгнення відвідувати об'єкт заборонили.

Якщо найближчими роками об’єкт знову відкриють для відвідування, то знайти його можна між селами Сарата та Верхній Яловець, що майже на кордоні Румунії.

На карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні розташований містичний парк самогубців. У 2009 році це місце навіть опинилося в центрі уваги "Битви екстрасенсів".