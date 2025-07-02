Юрий Гудыменко: "Украина понесла потери, которые не должна была нести"

Украина выходит из Оттавской конвенции, которая предусматривает уничтожение противопехотных мин и отказ от их изготовления и продажи. Решение, подписанное президентом, должна закрепить Верховная Рада.

"Мы выходим из соглашения, которое не должны заключать, понеся потери, которые не должны нести," — так прокомментировал ситуацию глава ОАС МО Юрий Гудыменко, в прошлом командир саперного отделения 130-го батальона 241-й бригады сил территориальной обороны. Буквально за день до новости о выходе из Конвенции он написал в своем блоге пост с актуальным вопросом. Кто ответственен за то, что в течение десяти лет Украина в состоянии активной войны продолжала быть подписантом данной конвенции и уничтожать полезный боеприпас? Он напомнил, что Павлоградский химический завод в 2016, 2018 и 2020 годах уничтожил около трех миллионов мин ПФМ-1 ("лепестков") из-за решения, принятого еще в 90-х годах.

"Оттавскую конвенцию о запрете отдельных типов противопехотных мин (в том числе нажимного действия, в том числе ПФМ-1 и ПФМ-1С с самоликвидатором) Украина подписала при Кучме в 1999 году, ратифицировала при Ющенко в 2005-м, решение об уничтожении мин и рамочное соглашение, а потом договор с НАТО заключили при Януковиче, реализовывать начали при Порошенко, закончили при Зеленском. Из Оттавской конвенции мы до сих пор не вышли. Литва, Латвия и Эстония подали документы на выход из конвенции вчера", — написал Юрий в своем блоге. Интересно, что решение президента о выходе из данной конвенции было подписано буквально на следующий день.

Оттавская конвенция — это международный договор, обязывающий государства-участники не использовать, не производить, не передавать и не сохранять противопехотные мины, а также уничтожить уже имеющиеся их запасы. Конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года, по состоянию на март 2025 года к ней присоединилось более 160 стран. В то же время ряд государств, в том числе США, Россия, Китай, Индия и Пакистан, остаются вне рамок этого соглашения.

Российская Федерация на протяжении всех лет военной агрессии против Украины активно использовала мины-"лепестки". Существует мнение, что выход из Конвенции еще в 2014 году, после аннексии Крыма, мог бы спасти жизни многим украинским солдатам и нанести ощутимый урон врагу – учитывая, что речь идет о миллионах имевшихся в начале войны с РФ боеприпасов.