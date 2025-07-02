Юрій Гудименко: "Україна зазнала втрат, яких не мала зазнавати"

Україна виходить з Оттавської конвенції, яка передбачає знищення протипіхотних мін та відмову від їхнього виготовлення й продажу. Рішення, підписане президентом, наразі має закріпити Верховна Рада.

"Ми виходимо з угоди, яку не мали укладати, зазнавши втрат, яких не мали нести," – так прокоментував ситуацію голова ГАР МО Юрій Гудименко, в минулому командир саперного відділення 130-го батальйону 241-ї бригади сил територіальної оборони. Буквально за день до новини про вихід із Конвенції він написав у своєму блозі пост із актуальним питанням. Хто відповідальний за те, що протягом десяти років Україна в стані активної війни продовжувала бути підписантом даної конвенції і знищувати корисний боєприпас? Він нагадав, що Павлоградський хімічний завод у 2016, 2018 і 2020 роках знищив близько трьох мільйонів мін ПФМ-1 ("пелюсток") через рішення, ухвалене ще в 90-х роках.

"Оттавську конвенцію про заборону окремих типів протипіхотних мін (зокрема натискної дії, в тому числі ПФМ-1 і ПФМ-1С з самоліквідатором) Україна підписала при Кучмі у 1999 році, ратифікувала при Ющенку у 2005-му, рішення про знищення мін і рамкову угоду, а потім і договір з НАТО уклали при Януковичі, реалізовувати почали при Порошенку, закінчили при Зеленському. З Оттавської конвенції ми не вийшли досі. Литва, Латвія і Естонія подали документи на вихід з конвенції вчора", – написав Юрій у своєму блозі. Цікаво, що рішення президента щодо виходу з даної конвенції було підписано буквально наступного дня.

Оттавська конвенція є міжнародним договором, який зобов’язує держави-учасниці не використовувати, не виробляти, не передавати і не зберігати протипіхотні міни, а також знищити вже наявні їхні запаси. Конвенція набула чинності 1 березня 1999 року, станом на березень 2025 року до неї приєдналося понад 160 країн. Водночас низка держав, зокрема США, Росія, Китай, Індія та Пакистан, залишаються поза межами цієї угоди.

Російська Федерація протягом усіх років військової агресії проти України активно використовувала міни-"лєпесткі". Існує думка, що вихід з Конвенції ще в 2014 році, після анексії Криму, міг би врятувати життя багатьом українським солдатам і завдати відчутної шкоди ворогу – зважаючи, що йдеться про мільйони наявних на початку війни з РФ боєприпасів.