Худшее впереди. Чалый сказал, куда переместится масштабная война

Война по всем стратегиям и прогнозам должна была начаться в другом месте

Мир сейчас находится в "полосе войн" и самые худшие сценарии нас ждут еще впереди. Однако широкомасштабная война должна переместиться из Украины.

Такое мнение выразил чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый в эфире программы "Орестократия". По его словам, войны нужно убрать из Европы.

"Это цинично звучит, но мы намучились уже. Наши женщины, особенно которые в стрессе, или те, кто воюют… Они намучились уже", — говорит Чалый.

Эксперт подчеркнул, что эта война должна была начаться в Азии, в индокитайском регионе.

"Об этом говорили все, стратегии выписаны у всех, что война там будет. Почитайте стратегию национальной безопасности США, прогнозы Франции, прогнозы Японии. Все говорили что будет там", — пояснил собеседник.

В результате российский президент Владимир Путин "привел" эту войну в Украину.

"Это фальстарт. И да, в результате война широкомасштабная должна переместиться. Я верю в этот сценарий. Противостояние будет, но широкомасштабная должна переместиться", — подытожил он.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач рассказал, когда у Путина закончатся деньги на войну.