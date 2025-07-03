В Украине впервые признали пару геев семьей: почему это важно

Это решение стало важным прецедентом для Украины, ведь впервые суд учел не только формальные нормы Семейного кодекса, но и конституционные гарантии равенства

В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева впервые официально признал отношения двух мужчин как фактическую семью. Это решение стало важным прецедентом для украинского права и общества, вызвав широкое обсуждение.

"Телеграф" решил подробно разобрать, что стоит за этим решением, почему оно важно и какие последствия может иметь для общества.

Что произошло

СМИ стало известно, что речь идет о деле украинского дипломата Зоряна Кися и его партнера Тимура Левчука. Пара живет вместе с 2013 года, прошла гражданскую церемонию в 2017-м и официально оформила брак в США в 2021 году (об этом "Телеграф" рассказывал ранее). В 2024 году Зорян был направлен на дипломатическую службу в Израиль. Однако Министерство иностранных дел отказало Тимуру, который является военнообязанным, в выезде за границу вместе с супругом.

Отказ мотивировали тем, что украинское законодательство признает брак только между мужчиной и женщиной. Тогда пара обратилась в суд с просьбой признать их отношения семейными, чтобы обеспечить право Левчука сопровождать дипломата и пользоваться семейными правами.

Почему дело обрело резонанс

Сама пара — известные в Украине общественные деятели и правозащитники. Зорян Кись до назначения на должность первого секретаря Посольства Украины в Израиле был активистом международной организации Freedom House и одним из основателей КиевПрайда.

А Тимур Левчук возглавляет украинскую организацию "Точка Опоры" (Fulcrum UA), которая занимается защитой прав ЛГБТ. Он также член Консультативного совета при уполномоченном ВР Дмитрии Лубинце.

На чем основывалось последнее решение суда

Суд рассмотрел множество доказательств: совместное проживание, ведение хозяйства, общие покупки, семейные фотографии, свидетельство о браке, авиабилеты и свидетельские показания. Хотя украинский Семейный кодекс формально определяет брак как союз мужчины и женщины, суд опирался на более широкие правовые принципы.

Статья 21 Конституции Украины гарантирует равенство всех граждан и запрещает дискриминацию, в том числе по признаку сексуальной ориентации. Решение Конституционного суда 1999 года расширяет понятие семьи, включая людей, которые живут вместе и ведут общее хозяйство, даже если их брак не зарегистрирован официально. Важным аргументом стала и практика Европейского суда по правам человека, который требует уважать частную и семейную жизнь всех граждан, независимо от пола партнеров.

Суд также учитывал международные обязательства Украины, которая, подписав Европейскую конвенцию по правам человека, обязана защищать права всех своих граждан. В данном случае суд сделал вывод, что нельзя игнорировать реальную жизнь и отношения людей только из-за формальных ограничений законодательства.

В итоге суд признал, что отношения двух мужчин — это настоящая семья, поскольку они живут вместе, поддерживают друг друга и ведут совместное хозяйство.

Невзирая на этот случай, законодательство Украины пока не признает однополые браки или гражданские партнерства официально. Законопроекты, направленные на расширение прав ЛГБТ, тормозятся из-за политического сопротивления и влияния консервативных сил.

В Украине многие ЛГБТ-граждане, включая военнослужащих, сталкиваются с отсутствием правовых гарантий для своих отношений. Они не могут быть опекунами, посещать партнера в больнице или наследовать имущество, несмотря на службу и вклад в защиту страны. Решение Деснянского суда может стать прецедентом для разрешения этой ситуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят изменить подход к однополым бракам. Новый законопроект предусматривает урегулирование вопросов регистрируемых партнерств для совершеннолетних лиц независимо от их пола.