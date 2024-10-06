Была конкуренткой "любовницы Путина" Кабаевой: где сейчас чемпионка мира по художественной гимнастике Бессонова

Сейчас чемпионка не живет в Украине

Украинские спортсмены гордо представляют нашу страну на международном уровне. В то же время, не менее важно, какую гражданскую позицию они занимают. В частности, получала многочисленные победы для Украины абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Бессонова.

Анна Бессонова достигла высот в профессиональном спорте и впоследствии завершила карьеру. Чем она занимается сейчас и высказывается ли о войне — расскажет "Телеграф".

Что известно о Анне Бессоновой

Женщина родилась в Киеве в 1984 году. Мама Анны — чемпионка мира по художественной гимнастике, а папа — экс-футболист "Динамо". Неудивительно, почему Бессонова с детства тяготела к спорту, ведь она вдохновилась примером своих родителей. С детства начала заниматься художественной гимнастикой с тренером Ириной Дерюгиной.

С 1999 года Анна начала активно участвовать в разных соревнованиях и довольно быстро стала лидером сборной Украины. В 2003 году Бессонова получила статус двукратной чемпионки мира. Она исполняла элементы с обручем под музыку из балета "Лебединое озеро". Спустя еще год настолько искусно проявила себя в упражнениях с обручем, булавами и лентой, что стала трехкратной чемпионкой Европы.

Интересно, что украинка не раз конкурировала за первенство с россиянкой Алиной Кабаевой, которую называют любовницей диктатора Путина.

Фото из сети

На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году Бессонова завоевала "бронзу". Позже выиграла сразу 6 серебряных медалей на чемпионате мира в Баку. В 2007 году киевлянка стала абсолютной чемпионкой мира. Она выполняла упражнение с обручем под музыкальное сопровождение с украинской ленты "Аврора". Зрители в зале аплодировали Бессоновой стоя.

В 2008 году на Олимпиаде в Пекине Анна завоевала бронзу. Через год — приняла участие в чемпионате мира в Миэ, где трижды добыла в борьбе бронзовые медали и 1 раз — серебряную. Нередко выходила выступать в наряде с национальными мотивами под народные песни.

Фото из сети

В 2010 году Бессонова решила завершить свою спортивную карьеру. Она дала прощальное выступление на композицию Лары Фабиан – Je suis malade. Болельщикам украинка запомнилась особой изысканностью и элегантностью, поэтому ее называли The Queen of Elegance.

После завершения спортивной карьеры женщина работала тренером по художественной гимнастике в Школе Дерюгиных. Также пробовала свои силы в спортивной журналистике. Она работала корреспондентом телеканала "Футбол" и была ведущей Евро-2012.

А еще спортсменка победила в шоу "Танцую для тебя-3" вместе с Александром Лещенко. Также работала шеф-редактором журнала Pink. Впоследствии стала лауреатом премии "Женщина III тысячелетия" в номинации "Рейтинг".

Где сейчас Анна Бессонова

Спортсменка высказывалась, что спорт не может считаться вне политики и осудила вторжение россиян. Она рассказала, что регулярно отправляет гуманитарную помощь украинцам. Сама Бессонова проживает в США, а родители остались в Украине, несмотря на возможность уехать за границу. Папа продолжает работу тренером в "Динамо", а мама помогает украинской сборной по художественной гимнастике.

Фото: Инстаграм Анны Бессоновой

Фото: Инстаграм Анны Бессоновой

Пока Анна проживает в Майами вместе с мужем и двумя детьми: старшему скоро исполнится 4 года, а младшему — 2. Чемпионка ведет непубличный образ жизни и редко распространяет фото в инстаграме. Обычно — это кадры ее семьи.

Фото: Инстаграм Анны Бессоновой

Фото: Инстаграм Анны Бессоновой

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