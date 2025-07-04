"Буданов внимательно слушал": в сети насмехаются над разговорами Трампа и Путина

Одна из картинок касалась недавней приостановки поставок оружия

В соцсетях не утихает волна сатирических мемов, вызванная недавним телефонным разговором между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Украинцы метко высмеяли абсурдность, непрозрачность и политический подтекст этих дипломатических маневров.

"Телеграф" собрал самые яркие посты.

Первый мем обыгрывает привычку Трампа постоянно себя восхвалять. Даже когда речь идет о войне, он все равно выступает в стиле "только я могу решить", что смотрится комически на фоне серьезной темы.

Мем после разговора Трампа и Путина

На втором фото — уже целая романтическая драма: Трамп и Путин изображены в образах "господина" и "любимой жены". Путин — в роли почти покорной фигуры, которую обнимает Трамп. Все представлено с гиперболой, но суть ясна: сатирики намекают на странные отношения между двумя политиками.

Мем после разговора Трампа и Путина

Третья шутка – это классика: игра "кто первый повесит трубку". Американский и российский политики зависли в беседе ни о чем, а в углу Буданов с выражением "ну сколько можно", и нецензурной подписью. Это об усталости от бесконечных "переговоров", ничего не дающих.

Мем после разговора Трампа и Путина

Четвертый мем – грубая цитата, которую якобы говорит Трамп. Конечно, выдумана, но суть такова: он готов закрыть глаза на все, чтобы получить "выгодное соглашение". Мем высмеивает образ президента США как прагматика без принципов.

Мем после разговора Трампа и Путина

Пятая картинка касается идеи "обмена фильмами" между США и РФ по теме традиционных ценностей. В центре внимания – пропагандистские ленты из СССР и Голливудские блокбастеры, которые якобы должны "просветить" друг друга.

Мем после разговора Трампа и Путина

Шестое фото не такое смешное, как более неприятное. На нем ребенок в Украине под обстрелом, а на переднем плане — Трамп с большой надписью "Мирное соглашение". Ирония в том, что эта его инициатива совпадает с задержкой помощи ПВО, и враг начал обстреливать страну сильнее.

Мем о приостановке поставок оружия Украине

Седьмой мем – о кнопках. У Трампа есть 2 варианта: "Путин хочет мира" или "Путин не хочет мира". И он не может избрать.

Мем после разговора Трампа и Путина

Восьмой мем окольцовывает все: "позвонить Путину" → "ничего не добиться" → "массированный обстрел Украины" → "это война Байдена". И снова по кругу. Типичный сарказм о пустых словах и ответственности, переводимый на других.

В соцсетях смеются — но тот смех с привкусом разочарования. Потому что за мемами скрывается уныние: в переговорах, в пустых обещаниях и в лидерах, которые вместо конкретных решений будто бы кормят мир обещаниями.

Разговор Трампа и Путина

3 июля президенты США и РФ провели телефонный разговор, длившийся почти час. Путин заявил, что Россия "ищет дипломатический путь" и не откажется от "устранения причин войны". Трамп, со своей стороны, заявил о "разочаровании" главой Кремля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В соцсетях после этого появилось немало шутливых фото и видео.