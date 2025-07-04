"Куда сходить в Киеве? В укрытие". Подборка самых смешных мемов об обстрелах Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 513
Шутили и о режиме сна
Почти каждый день Украина находится под ракетными и комбинированными атаками России. Но даже это не останавливает украинцев, они и на эту тему создают немало мемов.
"Телеграф" собрал самые остроумные из них. Заметим, что некоторые из этих мемов связаны с Киевом, в котором почти каждый день раздаются взрывы.
Именно поэтому первой рекомендацией украинцев для тех, кто приезжает отдохнуть в столицу и ищет, куда бы пойти, есть — "сходить в укрытие". А учитывая количество атак и то, что Киев от них страдает больше всего, никого не удивит, если в скором времени появятся "рейтинги укрытий". Это как что-то вроде рейтингов заведений, где вкусно кормят и т.д.
Также были шутки и про то, что все вокруг говорят людям, что мир не вращается вокруг них, однако дроны точно "вращаются вокруг столицы". К слову, это хорошо демонстрирует и карта с "шахедами".
Больше всего от ночных атак страдает режим сна украинцев, но и здесь они шутят. Ведь граждане Украины "не терпят никаких режимов". Еще были люди, которые интересовались, реально ли в глаза Родины-матери на Арсенальной вставить лазеры, чтобы она сбивала дроны.
К слову, даже бездомные становятся героями мемов об атаках по Украине, ведь они очень рьяно болеют за ПВО, которая пытается сбить дроны. Не обошли стороной в мемах и то, что 4 июля США празднуют День независимости.
Напомним, что в сети не утихает волна сатирических мемов, вызванная недавним телефонным разговором между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Украинцы метко высмеяли абсурдность, непрозрачность и политический подтекст этих дипломатических маневров.
Ранее "Телеграф" делился подборкой ярких мемов об обострении конфликта между Москвой и Баку.