В Венгрии перевернулся автобус с детьми из Украины: много пострадавших, есть тяжелые

На месте работают правоохранительные органы

Ранним утром в воскресенье, 6 июля, в Венгрии произошло ДТП — автобус с украинскими детьми съехал с дороги и перевернулся на сторону Авария произошла около пяти часов утра на автодороге 442 между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

В автобусе находились 77 человек, из которых 19 получили травмы. Об этом сообщило Посольство Украины в Венгрии на своей странице в Фейсбуке.

У четырех пострадавших тяжелые ранения, остальные — легкие травмы. По сообщениям, среди пострадавших 17 несовершеннолетних граждан Украины. Погибших в результате крушения нет.

Пострадавшие были доставлены в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш. Остальных пассажиров разместили в Доме культуры города Кунсентмартон — там местные власти обеспечили им временное размещение и завтрак.

Фото с места аварии

Приблизительное место, где произошло ДТП

На месте происшествия работают спасательные службы. Посол Украины в Венгрии Федор Шандор и украинские консулы прибыли на место крушения для оказания оперативной помощи украинским гражданам. Обстоятельства аварии выясняют венгерские оперативные службы.

Официальное обращение посольства

Ранее Телеграф писал, что на западе Франции разбился автобус с украинскими школьниками. Есть погибшие, многие пострадавшие.