Шикарная свадьба украинских элит в Тоскане: с кем породнился рекордный взяточник Злочевский (фото, видео)

Отдельный интерес вызывает личность жениха дочери Злочевского

В итальянской Тоскане состоялось трехдневное масштабное празднование свадьбы дочери одного из самых богатых украинцев Николая Злочевского Анны с Антоном Фисталем — внуком, сыном и племянником медицинских монополистов. Торжество проводилось в древнем замке в пригороде Флоренции.

Журналист и руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач побывал в этом городе и показал в материале "Непокараний Зло", как проходила свадьба. Он также рассказали интересные "темные" детали об этих семьях, которые теперь породнились.

Отмечается, что дедушка жениха известный на территории оккупированной части Донецкой области врач, который много лет сотрудничает с оккупационной "властью".

На кадрах, которые удалось сделать Ткачу, видно, что на мероприятии собралось большое количество людей. Все они — в белом.

Празднование свадьбы в замке. Скриншот "Украинская правда"

Дочь Николая Злочевского Анна. Скриншот "Украинская правда"

Видно среди всех гостей и самого Николая Злочевского.

Николай Злочевский на свадьбе. Скриншот "Украинская правда"

Что известно о Николае Злочевском

Бывший депутат от "Партии регионов", экс-министр экологии и природных ресурсов при Януковиче, также в прошлом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. После побега Януковича и до настоящего времени Злочевский является владельцем одного из самых больших газодобывающих бизнесов в Украине Burisma Group.

Николай Злочевский. Скриншот "Украинская правда"

В материале отмечается, что Николай Злочевский известен тем, что несколько лет назад пытался дать правоохранителям рекордную в истории страны взятку в размере 6 миллионов долларов. Эти деньги предназначались за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

Взятка 6 млн долларов. Скриншот "Украинская правда"

Дело было зарегистрировано в июне 2020 года. В августе 2023 года дело закрыли. Его обязали выплатить штраф в 68 тысяч гривен. При этом Злочевский пожертвовал около 660 млн гривен на ВСУ.

Кроме того известно, что в то время как Злочевский руководил экономическим министерством, компании, связанные с ним получали разрешения на пользование недрами.

Дочери Злочевского. Слева - Карина, справа - Анна. Фото: Центр Противодействия Коррупции

Что известно про жениха

В расследовании говорится, что Антон Фисталь, он же жених на этой свадьбе, является членом семьи монополиста в медицинских закупках, который даже во время полномасштабного вторжения получает многомиллионные контракты от государства.

Антон Фисталь. Скриншот "Украинская правда"

К слову, представитель этого же монополиста именно накануне свадьбы был задержан НАБУ и САП за хищение во время закупок оборудования для онкобольных.

Скриншот статьи. "Украинская правда"

Дед Фисталя известный на территории оккупированной части Донецкой области врач, который много лет сотрудничает с оккупационной "властью". Он также голосовал на российском псевдореферендуме.

Дед Антона Фисталя. Скриншот "Украинская правда"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Италии состоялась "свадьба года". Трехдневное торжество для своих близких и гостей устроил один из самых богатых людей мира, основатель Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.