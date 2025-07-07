Шикарне весілля українських еліт у Тоскані: з ким поріднився рекордний хабарник Злочевський (фото, відео)

Окремий інтерес викликає особистість нареченого дочки Злочевського

В італійській Тоскані відбулося триденне масштабне святкування весілля дочки одного з найбагатших українців Миколи Злочевського Анни з Антоном Фісталем — онуком, сином та племінником медичних монополістів. Свято проводилося у стародавньому замку у передмісті Флоренції.

Журналіст та керівник відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач побував у цьому місті та показав у матеріалі "Непокараний Зло", як проходило весілля. Він також розповів цікаві "темні" деталі про ці сім’ї, які тепер поріднилися.

Зазначається, що дідусь нареченого відомий на території окупованої частини Донецької області лікар, котрий багато років співпрацює з окупаційною "владою".

На кадрах, які вдалося зробити Ткачу, видно, що на заході зібралася велика кількість людей. Усі вони – у білому.

Святкування весілля у замку. Скріншот "Українська правда"

Дочка Миколи Злочевського Анна. Скіншот "Українська правда"

Видно серед усіх гостей і самого Миколу Злочевського.

Микола Злочевський на весіллі. Скріншот "Українська правда"

Що відомо про Миколу Злочевського

Колишній депутат від "Партії регіонів", ексміністр екології та природних ресурсів за Януковича, також у минулому заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони. Після втечі Януковича і досі Злочевський є власником одного з найбільших газодобувних бізнесів в Україні Burisma Group.

Микола Злочевський. Скріншот "Українська правда"

У матеріалі наголошується, що Микола Злочевський відомий тим, що кілька років тому намагався дати правоохоронцям рекордний в історії країни хабар у розмірі 6 мільйонів доларів. Ці гроші призначалися за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв заволодінню коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Хабар 6 млн доларів. Скріншот "Українська правда"

Справа була зареєстрована у червні 2020 року. У серпні 2023 року справу закрили. Його зобов’язали виплатити штраф у 68 тисяч гривень. При цьому Злочевський пожертвував близько 660 млн гривень на ЗСУ.

Крім того, відомо, що в той час, як Злочевський керував економічним міністерством, компанії, пов’язані з ним, отримували дозволи на користування надрами.

Дочки Злочевського. Зліва – Каріна, праворуч – Ганна. Фото: Центр Протидія Корупції

Що відомо про нареченого

У розслідуванні йдеться про те, що Антон Фісталь, він же наречений на цьому весіллі, є членом сім’ї монополіста в медичних закупівлях, який навіть під час повномасштабного вторгнення отримує багатомільйонні контракти від держави.

Антон Фісталь. Скріншот "Українська правда"

До речі, представник цього ж монополіста саме напередодні весілля було затримано НАБУ та САП за розкрадання під час закупівлі обладнання для онкохворих.

Скріншот статті. "Українська правда"

Дід Фісталя відомий на території окупованої частини Донецької області лікар, котрий багато років співпрацює з окупаційною "владою". Він також голосував на російському псевдореферендумі.

Дід Антона Фісталя. Скріншот "Українська правда"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Італії відбулося "весілля року". Триденне свято для своїх близьких та гостей влаштував один із найбагатших людей світу, засновник Amazon та власник аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос.