В нем останавливался Путин: что известно о "Доме плачущей вдовы" в Киеве и как он выглядит

Посетить дом можно в рамках бесплатных экскурсий

В Киеве есть множество интересных зданий и архитектурных сокровищ, в частности собственный "Тадж-Махал", а также необычных особняк Аршавского, который буквально оживает во время дождя. Местные называют его "Дом плачущей вдовы".

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит это здание и почему ему дали столь печальное название. Также мы узнали другие подробности об архитектурном памятнике в центре столицы.

Дом плачущей вдовы – как выглядит и что о нем известно

Красивый особняк из кирпича, созданный в стиле раннего модерна, был построен в 1908 году по проекту архитектора Эдуарда Брадтмана. Его владельцем был полтавский купец 2-й гильдии Сергей Аршавский и до сих пор на фасаде здания сохранилась его монограмма "СА".

Особняк Аршавского в Киеве

Особняк стал настоящим украшением Лютеранской улицы. В здании всего два этажа, на каждом этаже по 10 комнат, в частности буфет, погреб для вина, холодильная комната и прачечная.

В особняке два этажа и на каждом по 10 комнат

Мебель в комнатах была заказана из Италии в 1990-х годах. На потолках особняка сохранилась лепнина, внутри есть большой камин и кованая лестница.

В "Доме плачущей вдовы" ночевал Путин

Известно, что на ремонт здания Аршавский потратил много денег и не мог один содержать большое здание, поэтому решил второй этаж сдавать в аренду. Однако средств все равно не хватало и владелец решил продать особняк.

Как внутри выглядит "Дом плачущей вдовы"

В 1913 году дом приобрел киевский купец 1-й гильдии Товий Апштейн, его сыновей звали Самуил и Соломон, поэтому гравировка на фасаде дома "СА" им совершенно подходила. Также у зажиточного купца была жена Груня, и по легенде, именно она стала "плачущей вдовой", поскольку Товий Апштейн умер в 1917 году, а она осталась жить в этом доме вместе с детьми еще два года.

"Дом плачущей вдовы" находится в центре Киева

Легенда гласит, что Груня очень тяжело переживала утрату и постоянно стояла возле окна и плакала. И по словам слуг, женщина даже разговаривала с покойным мужем, со стороны это выглядело так, как будто он ей действительно отвечал.

Как выглядит особняк Аршавского

Считается, что именно жена купца завещала установить на доме мистический маскарон в виде женской головы, который "плачет" во время дождя. Насколько это правда — узнать сложно, но эффект от такой задумки архитектура получился достойным. Маскарон стал настоящей "жемчужиной" фасада, хотя есть в нем и что-то мистическое.

На фасаде дома расположен мистический маскарон

В 1918 году особняк перешел под контроль советской власти и там основали Федерацию иностранных групп при ЦК РКП(б). Далее здание использовалось Управлением делами при ЦК КПУ.

Через три года после получения Украиной независимости, с 1994 года необычный дом стал одной из официальных резиденций Президента Украины. В 1997 году там провели капитальную реставрацию.

Особняк Аршавского на улице Лютеранская, 23

"Дом плачущей вдовы" стал выполнять функции гостиницы, в которой останавливались гости президента. В разные времена в здании ночевали госсекретари США Кондолиза Райс и Мадлен Олбрайт, президент России Владимир Путин, а также политик Борис Березовский. В книге посетителей сохранились их записи.

"Дом плачущей вдовы" стал одной из официальных резиденций президента Украины

Известно, что на второй этаже особняка расположен рабочий кабинет президента. В нем часто работал Леонил Кучма и Петр Порошенко. Другие комнаты также были переоборудованы под нужды резиденции.

"Дом плачущей вдовы" находится в районе Липки на улице Лютеранская, 23. Неподалеку от театра Франка и Офиса Президента Украины. Однако попасть туда можно было только заранее записавшись на экскурсию, а сейчас, вероятно, посещение ограничено.

Где находится "Дом плачущей вдовы"

"Телеграф" писал ранее, что в Киеве на улице Гоголевской, 23, находится одно из самых необычных зданий столицы — так называемый "Дом с кошками". Что о нем известно?