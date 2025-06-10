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В нем останавливался Путин: что известно о "Доме плачущей вдовы" в Киеве и как он выглядит

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Автор
Как выглядит "Дом плачущей вдовы" в Киеве Новость обновлена 10 июня 2025, 18:33
Как выглядит "Дом плачущей вдовы" в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Посетить дом можно в рамках бесплатных экскурсий

В Киеве есть множество интересных зданий и архитектурных сокровищ, в частности собственный "Тадж-Махал", а также необычных особняк Аршавского, который буквально оживает во время дождя. Местные называют его "Дом плачущей вдовы".

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит это здание и почему ему дали столь печальное название. Также мы узнали другие подробности об архитектурном памятнике в центре столицы.

Дом плачущей вдовы – как выглядит и что о нем известно

Красивый особняк из кирпича, созданный в стиле раннего модерна, был построен в 1908 году по проекту архитектора Эдуарда Брадтмана. Его владельцем был полтавский купец 2-й гильдии Сергей Аршавский и до сих пор на фасаде здания сохранилась его монограмма "СА".

Особняк Аршавского
Особняк Аршавского в Киеве

Особняк стал настоящим украшением Лютеранской улицы. В здании всего два этажа, на каждом этаже по 10 комнат, в частности буфет, погреб для вина, холодильная комната и прачечная.

Особняк Аршавского
В особняке два этажа и на каждом по 10 комнат

Мебель в комнатах была заказана из Италии в 1990-х годах. На потолках особняка сохранилась лепнина, внутри есть большой камин и кованая лестница.

В "Доме плачущей вдовы" ночевал Путин
В "Доме плачущей вдовы" ночевал Путин

Известно, что на ремонт здания Аршавский потратил много денег и не мог один содержать большое здание, поэтому решил второй этаж сдавать в аренду. Однако средств все равно не хватало и владелец решил продать особняк.

Как внутри выглядит "Дом плачущей вдовы"
Как внутри выглядит "Дом плачущей вдовы"

В 1913 году дом приобрел киевский купец 1-й гильдии Товий Апштейн, его сыновей звали Самуил и Соломон, поэтому гравировка на фасаде дома "СА" им совершенно подходила. Также у зажиточного купца была жена Груня, и по легенде, именно она стала "плачущей вдовой", поскольку Товий Апштейн умер в 1917 году, а она осталась жить в этом доме вместе с детьми еще два года.

"Дом плачущей вдовы"
"Дом плачущей вдовы" находится в центре Киева

Легенда гласит, что Груня очень тяжело переживала утрату и постоянно стояла возле окна и плакала. И по словам слуг, женщина даже разговаривала с покойным мужем, со стороны это выглядело так, как будто он ей действительно отвечал.

Как выглядит особняк Аршавского
Как выглядит особняк Аршавского

Считается, что именно жена купца завещала установить на доме мистический маскарон в виде женской головы, который "плачет" во время дождя. Насколько это правда — узнать сложно, но эффект от такой задумки архитектура получился достойным. Маскарон стал настоящей "жемчужиной" фасада, хотя есть в нем и что-то мистическое.

"Дом плачущей вдовы"
На фасаде дома расположен мистический маскарон

В 1918 году особняк перешел под контроль советской власти и там основали Федерацию иностранных групп при ЦК РКП(б). Далее здание использовалось Управлением делами при ЦК КПУ.

Через три года после получения Украиной независимости, с 1994 года необычный дом стал одной из официальных резиденций Президента Украины. В 1997 году там провели капитальную реставрацию.

"Дом плачущей вдовы"
Особняк Аршавского на улице Лютеранская, 23

"Дом плачущей вдовы" стал выполнять функции гостиницы, в которой останавливались гости президента. В разные времена в здании ночевали госсекретари США Кондолиза Райс и Мадлен Олбрайт, президент России Владимир Путин, а также политик Борис Березовский. В книге посетителей сохранились их записи.

"Дом плачущей вдовы"
"Дом плачущей вдовы" стал одной из официальных резиденций президента Украины

Известно, что на второй этаже особняка расположен рабочий кабинет президента. В нем часто работал Леонил Кучма и Петр Порошенко. Другие комнаты также были переоборудованы под нужды резиденции.

"Дом плачущей вдовы" находится в районе Липки на улице Лютеранская, 23. Неподалеку от театра Франка и Офиса Президента Украины. Однако попасть туда можно было только заранее записавшись на экскурсию, а сейчас, вероятно, посещение ограничено.

"Дом плачущей вдовы"
Где находится "Дом плачущей вдовы"

"Телеграф" писал ранее, что в Киеве на улице Гоголевской, 23, находится одно из самых необычных зданий столицы — так называемый "Дом с кошками". Что о нем известно?

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#Киев #Архитектура #Дом плачущей вдовы