Там находили трупы наркоманов и совершали самоубийства: как выглядит сейчас Дом культуры на Виноградаре в Киеве

После распада СССР строительство прекратили

В Киеве осталось немало построек, которые могли бы стать местами отдыха, однако остались заброшенными. К примеру, Ледовый стадион в Киеве, где должны были построить мощную спортивную арену, но этого так и не произошло. Такая же ситуация сложилась с Домом культуры на Виноградаре.

Дворец культуры в Виноградаре начали строить в 1989 году. Архитектором здания стал Эдуар Бельский, проектировавший Центральный автовокзал, жилые массивы Виноградарь и Синеозерный и Дворец детей и юношества.

В Доме культуры должны были построить 4 этажа, 2 сцены, гримерки, раздевалки и комнаты отдыха. При строительстве использовали необычные технологии — смешанную и геометрию. В настоящее время там остались элементы вентиляционной и отопительной систем. Дом должен был стать "общественным ядром" района и простором для отдыха.

Дом культуры должен быть местом отдыха киевлян, фото из сети

В 1992 году Дворец прекратили возводить. К тому моменту было готово 60-70% строительства. Причиной называли ошибку в планировании фундамента. Однако в такую версию многие не верили, поскольку прошло более 20 лет, а фундамент все еще стоит. Вероятно, здание не построили из-за распада Советского Союза и нехватки средств.

Дворец перестали строить в 90-х, фото explorer.lviv.ua

Заброшенное здание расположено во дворе жилмассива, и здесь часто бывают любители экстрима. Некоторые, невзирая на риски для жизни, занимаются здесь паркуром. Местные называют этот БК "Бомж" и пытаются держаться в стороне от этого здания из-за сомнительной репутации. Здесь совершали самоубийства, а также находили трупы бездомных.

Место довольно опасное, фото "Киев 24"

Внутри заброшенного Дворца — пустота, кое-где лазят крысы. На земле лежит много стекла, шприцы и горы мусора, что говорит о том, что здесь бывают наркоманы. Также можно пораниться. На отдельных стенах изображены граффити и разные надписи. В некоторых местах здания можно наткнуться на ржавую арматуру.

На территории – мусор, шприцы и крысы, фото explorer.lviv.ua

Комнаты во Дворце довольно маленькие, а еще есть окна необычной формы. С некоторых ракурсов здание напоминает замок. Есть слухи, что вечером из здания доносятся странные бесчеловечные крики. Также люди видели в окнах здания черный силуэт мужчины с седыми волосами.

Дворец культуры имеет удивительные окна, фото explorer.lviv.ua

Киевляне создавали петицию о сносе здания, но она не набирала достаточно голосов. В КГГА отмечали телеканалу " Киев", что снос Дворца не планируется. На его месте должны построить физкультурно-оздоровительный комплекс: "На объекте незавершенного строительства на проспекте Порика Василия, 7-9 в Подольском районе гиева планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса".

В то же время в 2023 году власти сообщали, что в настоящее время средства на строительство объекта не предусмотрены: "В связи с полномасштабными военными действиями РФ на территории Украины, в бюджете города Киева на 2023 год не предусмотрены расходы на реконструкцию/строительство многофункциональных учебно-тренировочных, спортивных сооружений, оздоровительных".

Киевский экскурсовод и диггер Кирилл Степанец распространял один из вариантов восстановления сооружения. Проект создала архитектор Анна Мокропова.

План здания на Виноградаре, фото со страницы в Фейсбуке Кирилла Степанца

План здания на Виноградаре, фото со страницы в Фейсбуке Кирилла Степанца

План здания на Виноградаре, фото со страницы в Фейсбуке Кирилла Степанца

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