Без провокаций не обойдется: дипломат рассказал, как будут развиваться дальше мирные переговоры

Кремль хочет снятия санкций и ограничить поставки оружия в Украину

В переговорном процессе относительно завершения войны России против Украины никакого прогресса нет. Это значит, что украинцам стоит ждать новых провокаций, а россияне попытаются добиться дальнейшего снятия санкций.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "24 каналу". По его словам, даже 30 дневного прекращения огня достичь не удалось, а значит российская линия с "имитацией переговоров" будет продолжаться.

Дипломат отметил, что для россиян это нужно, чтобы не допустить введения новых санкций со стороны Вашингтона, а возможно и добиться снятия некоторых старых. Например, некоторые российские предприятия смогли выйти из списка после того, как США сняли санкции с Сирии.

"И это не очень хорошо, но возможно это открыло окно возможностей для (президента США, — ред.) Трампа говорить. Мне кажется, он должен сделать свои выводы", — сказал он.

Чалый добавил, что о встречи Трампа и Путина речи пока не идет, а потому стоит ждать, что Россия продолжит имитировать переговорный процесс, выпрашивать ослабление санкций и пытаться заблокировать поставки вооружения Украине.

"Тут Украине надо подумать, как не подыгрывать этому нарративу. Потому что такой вариант мира, который потом снимает возможность поставок оружия Украине, для нас очень опасен", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Трамп признал, что не знает, закончится ли война России против Украины. При этом до этого он поговорил с Путиным и похоже понял, что тот не желает завершать боевые действия.