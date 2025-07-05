Без холодного душа и кондиционера. Как охладить домашних любимцев в жару

Простые действенные советы

С приближением жары в Украину владельцам домашних любимцев следует знать, как правильно охлаждать животных, чтобы не причинить им вреда. Эти советы помогут даже тем, у кого нет кондиционера.

"Телеграф" расскажет, как правильно в летнюю жару охлаждать животных и чего нельзя делать. Заметим, что из-за наличия шерсти и повышенной температуры тела, собаки и кошки тяжело переносят экстремальные температуры.

Как охладить животное без кондиционера

Вентилятор. Это один из самых популярных способов охлаждения, хоть он и не способствует появлению прохладного воздуха. Вентилятор следует ставить так, чтобы струя воздуха была направлена не на животное, а выше него. Таким образом, поток воздуха будет охлаждать домашнего любимца, но не простудит его.

Это один из самых популярных способов охлаждения, хоть он и не способствует появлению прохладного воздуха. Вентилятор следует ставить так, чтобы струя воздуха была направлена не на животное, а выше него. Таким образом, поток воздуха будет охлаждать домашнего любимца, но не простудит его. Охлаждающие коврики. Сейчас их можно приобрести даже в обычных супермаркетах. Некоторые из них нужно наполнять водой или класть на время в холодильник. Но, если следовать инструкциям, они не навредят животному.

Сейчас их можно приобрести даже в обычных супермаркетах. Некоторые из них нужно наполнять водой или класть на время в холодильник. Но, если следовать инструкциям, они не навредят животному. Доступ к воде. Домашний любимец всегда должен иметь доступ к чистой воде, в жару она должна быть прохладной. Для этого в миску можно добавить 1-2 кубика льда, но не больше. Слишком холодная или ледяная вода может привести к простуде.

Домашний любимец всегда должен иметь доступ к чистой воде, в жару она должна быть прохладной. Для этого в миску можно добавить 1-2 кубика льда, но не больше. Слишком холодная или ледяная вода может привести к простуде. Тень. На улице и дома животное в жару не должно находиться под прямыми лучами солнца. Коврик и воду следует разместить в тени.

На улице и дома животное в жару не должно находиться под прямыми лучами солнца. Коврик и воду следует разместить в тени. Прогулки. Гулять с животными в жару надо, но не в самые жаркие часы. То есть на прогулку следует выходить с утра с 6 до 9 и вечером после 18:00.

Гулять с животными в жару надо, но не в самые жаркие часы. То есть на прогулку следует выходить с утра с 6 до 9 и вечером после 18:00. Влажные полотенца. Также охладить домашнего любимца можно влажными полотенцами. Нужно смочить их водой, хорошо отжать и положить на голову, шею или живот. При этом следует избегать сквозняков.

Также охладить домашнего любимца можно влажными полотенцами. Нужно смочить их водой, хорошо отжать и положить на голову, шею или живот. При этом следует избегать сквозняков. Охлаждающие спреи. В ветеринарных аптеках можно приобрести специальные спреи, помогающие охладить кожу животных. Этот вариант хорошо поможет во время путешествий или прогулок.

В ветеринарных аптеках можно приобрести специальные спреи, помогающие охладить кожу животных. Этот вариант хорошо поможет во время путешествий или прогулок. Коррекция рациона. В жару животные обычно едят гораздо меньше, чем в обычные дни. Поэтому следует уменьшить порции, давать прохладный корм и следить за его свежестью. Не допускать перееданий.

В жару животные обычно едят гораздо меньше, чем в обычные дни. Поэтому следует уменьшить порции, давать прохладный корм и следить за его свежестью. Не допускать перееданий. Вычесывание. Во время жаркой погоды животные активно линяют, поэтому им следует помочь быстрее сбросить лишний мех. Вычесывать можно дома с помощью специальных щеток или воспользоваться услугами груминга, где животное выкупают и подстригут.

Во время жаркой погоды животные активно линяют, поэтому им следует помочь быстрее сбросить лишний мех. Вычесывать можно дома с помощью специальных щеток или воспользоваться услугами груминга, где животное выкупают и подстригут. Защита для лап. Во время прогулок в жару лапы животного должны быть защищены от жаркого асфальта во избежание ожогов. Летом для прогулок лучше выбирать травянистую или почвенную местность.

Что запрещено делать в жару

Купать в прохладной воде. Резкое охлаждение животного может вызвать тепловой удар. Поэтому купать животное в пик жары в холодной воде нельзя.

Оставлять в машине или на улице. Животных вообще нельзя оставлять без присмотра при неблагоприятных погодных условиях, но летом следует быть еще более осмотрительными. Ведь перегревание домашнего питомца может вызвать тепловой удар, который станет причиной отека мозга и даже гибели.

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