В Киеве раздались взрывы: столица отражала атаку БПЛА, есть последствия

При отражении атаки БПЛА обломки упали в нескольких локациях

Российские ударные беспилотники попытались в очередной раз атаковать Киев в ночь на 7 июля. Противовоздушная оборона уничтожила угрозу, есть последствия из-за падения обломков сбитых беспилотников врага.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, пока обошлось без пострадавших, есть небольшие повреждения от падения обломков:

Деснянский район : обломки уничтоженного беспилотника упали на открытой местности, обломки другого беспилотника привели к повреждению окон в нежилом помещении.

: обломки уничтоженного беспилотника упали на открытой местности, обломки другого беспилотника привели к повреждению окон в нежилом помещении. Соломенский район: обломки беспилотника повредили автомобиль и трубу водоснабжения, пострадавшие не обнаружены.

Напомним, что ночью 4 июля Киев подвергся одной из крупнейших массированных российских атак с начала года. Комбинированная атака дронами, баллистическими и крылатыми ракетами длилась более 12 часов с перерывами. Вражеские удары были зафиксированы в шести районах столицы. В результате атаки погиб один человек, еще 26 получили ранения.

В ночь на 6 июля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Взрывы были слышны в Харькове, Николаеве, Херсоне, Кременчуге, Запорожье, Киеве и Киевской области. В Харькове и Херсоне враг атаковал спасателей ГСЧС. В Кременчуге ударили по зданию местного ТЦК.

Напомним, что с утра 3 июля Россия ударила дронами по Полтаве. Взрывы были зафиксированы у здания территориального центра комплектования (ТЦК). Над городом поднялся мощный столб дыма. По состоянию на 13:00 известно, что погибли два человека, 11 – ранены. После атаки также возник пожар на территории частного жилого дома.