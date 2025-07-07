Удары по многоэтажкам и много пострадавших: что известно об атаке на Харьков (обновлено)

В городе прозвучало четыре взрыва

Утром 7 июля Харьков атаковали российские беспилотники типа "шахед". В результате есть попадание в многоэтажные дома.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, в Харькове прогремело четыре взрыва. Под атакой оказались Шевченковский и Слободской районы.

UPD 07:55 Известно уже о 27 пострадавших, среди них трое детей.

UDP 07:10 17 пострадавших на эту минуту. В Шевченковском районе – 12 пострадавших, из них 2 детей. В Слободском – 5 пострадавших, среди них 1 ребенок.

"Только Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "шахед". Под ударом – предварительно – Шевченковский район города. Последствия уточняются", — написал Терехов в 05:29.

Спустя менее чем десять минут он добавил, что атака на город продолжается и в сторону Пятихаток летят еще несколько боевых дронов. Через несколько минут раздались два взрыва.

"Два последних прилета — в Слободском районе. В Шевченковском предварительно есть попадание в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома…Также зафиксировано попадание в многоэтажку в Слободском районе", — сообщил мэр.

Известно, что в Шевченковском районе четверо пострадавших, среди которых двое детей. В Слободском районе – двое раненых.

"В Слободском районе удары пришлись один в район жилой застройки, во втором случае целились по гражданскому объекту", — пояснил Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечает, что по состоянию на 06:32 общее количество раненых в результате утренней вражеской атаки на Харьков возросло до десяти человек. В Шевченковском районе пострадали 8 человек, в Слободском — 2.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 7 июля россияне атаковали Киев "шахедами". ПВО уничтожила угрозу, есть последствия из-за падения обломков сбитых беспилотников врага.