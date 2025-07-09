Что нельзя делать 9 июля, чтобы не оказаться в беде

Обратите внимание на погоду, чтобы знать, чего ждать в ближайшее время

В среду, 9 июля, по новому стилю христиане вспоминают епископа Тавроменийского, святого мученика Панкратия. До введения новоюлианского календаря это происходило 22 июля.

Панкратий родился в Антиохии Сирийской в еврейской семье. Его родители поверили в Спасителя после того, как он взошел на небо. Панкратия окрестили апостолы в Антиохии. Впоследствии он стал учеником апостола Петра, после чего начал распространять веру в Иисуса Христа.

Одно время святой вел уединенную жизнь в Понтийских горах. Благодаря Петру Панкратий стал митрополитом на Сицилии. Он построил там церковь и обращал людей в христианство. Мужчина погиб от рук язычников, забросавших его камнями.

Традиции и приметы 9 июля

В этот день верующие идут на литургию в храм, где молятся к мученику Панкратию. Люди просят об улучшении здоровья, мире в стране и защите от плохого. В народе наши предки в этот день собирали травы и верили в их целебность.

Падает дождь — это может затянуться на ближайшую неделю.

Если засушливый день – осенью не будет грибов в лесах.

Заметили утреннюю росу – к большому урожаю.

Утром туман – день будет солнечным.

Что нельзя делать 9 июля

Не стоит работать на земле в этот день, потому что потеряете весь урожай.

Запрещено сплетничать, оскорблять других, осуждать или отказывать в помощи. Скоро можете оказаться в похожей ситуации.

Топтать ягоды на огороде.

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