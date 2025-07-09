Что нельзя делать 9 июля, чтобы не оказаться в беде
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В среду, 9 июля, по новому стилю христиане вспоминают епископа Тавроменийского, святого мученика Панкратия. До введения новоюлианского календаря это происходило 22 июля.
Панкратий родился в Антиохии Сирийской в еврейской семье. Его родители поверили в Спасителя после того, как он взошел на небо. Панкратия окрестили апостолы в Антиохии. Впоследствии он стал учеником апостола Петра, после чего начал распространять веру в Иисуса Христа.
Одно время святой вел уединенную жизнь в Понтийских горах. Благодаря Петру Панкратий стал митрополитом на Сицилии. Он построил там церковь и обращал людей в христианство. Мужчина погиб от рук язычников, забросавших его камнями.
Традиции и приметы 9 июля
В этот день верующие идут на литургию в храм, где молятся к мученику Панкратию. Люди просят об улучшении здоровья, мире в стране и защите от плохого. В народе наши предки в этот день собирали травы и верили в их целебность.
- Падает дождь — это может затянуться на ближайшую неделю.
- Если засушливый день – осенью не будет грибов в лесах.
- Заметили утреннюю росу – к большому урожаю.
- Утром туман – день будет солнечным.
Что нельзя делать 9 июля
- Не стоит работать на земле в этот день, потому что потеряете весь урожай.
- Запрещено сплетничать, оскорблять других, осуждать или отказывать в помощи. Скоро можете оказаться в похожей ситуации.
- Топтать ягоды на огороде.
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