Когда жара спадет по всей территории Украины: синоптики четко назвали даты

По-настоящему жара отступит 20 июля

Погода в Украине уже с середины июля начнет заметно разниться по регионам. На западе и севере в течение 17-20 июля станет гораздо прохладнее, в то время как на юге и востоке тепло будет держаться дольше.

Об этом свидетельствуют данные ресурса "Ventusky".

17 июля

В Украине ожидается заметное разделение по температуре. На востоке, юге и в центре еще сохранится жаркая погода, хотя и немного прохладнее, чем раньше. На западе и севере будет гораздо прохладнее. В частности, в Закарпатье и Волыни прогнозируют только 16° тепла, а на других западных и северных территориях — около 20°.

Теплее всего будет в Луганской, Запорожской, Николаевской областях и в Крыму — до 33°.

Погода 17 июля

18 июля

Максимальная температура до 32 ° еще будет на юге (Крым, Запорожье) и востоке (Луганщина, Донетчина). Остальные страны будут испытывать значительное похолодание — максимум до 23° в центре и около 19° на западе.

Погода 18 июля

19 июля

В субботу температура еще сохранится теплой на юге Донбасса, Запорожье и в Крыму — до 29°.

Погода 19 июля

20 июля

На большинстве территории Украины в этот день будет прохладно — на севере и в части Закарпатья температура опустится до 16°.

Погода 20 июля

Следовательно, уже с середины июля погода на западе и севере Украины станет значительно прохладнее, а на юге и востоке тепло будет держаться дольше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что начало июля продемонстрировал, что погода в Украине в этом году может установить новые температурные рекорды. В регионах с чрезвычайной жарой возможны сильные грозы. Именно так резко изменились погодные условия во Львове 7 июля: жаркий и тихий день внезапно сменился шквальным ветром, который принес грозу и ливень.