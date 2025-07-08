Путин разозлил Трампа: что думают украинцы и россияне о новых словах президента США

В сети обсуждают новые слова американского президента

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал разочарование действиями Владимира Путина и пообещал оружие Украине. В сети после этого отметили, что Россия в своем стиле наделала кучу стратегических ошибок и упорно отказывается их признавать.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем Facebook. По его словам, градус раздражения Трампа только увеличивается.

Он отметил, что американский президент все это время пытался пойти на уступки России, чтобы заключить с ней сделку. Однако Путин воспринял это как проявление слабости и в конечном итоге убедился, что с мнением Трампа можно не считаться. После очередного телефонного разговора Москва демонстративно начала обстрел Украины, что глава Белого дома воспринял как проявление неуважения к нему лично.

"При этом Путину даже невозможно объяснить, где он ошибся, потому что Путин сделал так как он делает всегда. Более того: он сделал так, как любой "правильный" человек из России делает всегда. Когда он видит, что с ним обращаются вежливо и идут на уступки, он считает, что надо бить по зубам: чтобы клиент четко понял, как следует обращаться", — написал Портников.

Сообщение Портникова

Украинский блогер Антон Швец в свою очередь пересказал суть сказанного выше более простыми словами.

Сообщение Швеца

Блогер Андрей Плахонин в свою очередь добавил, что Трампу кто-то перевел грозные заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, которые он обычно делает в своих соцсетях. Что примечательно, американский президент точно знает, что пишет Медведев в своих соцсетях, так как уже реагировал на его намеки о возможной помощи Ирану с ядерным оружием.

Плахонин также допустил, что российский чиновник может внезапно повторить судьбу бывшего министра транспорта Романа Старовойта, которого на днях нашли мертвым в своем доме.

Сообщение Плахонина

В российском сегменте сети тоже царит праздничная атмосфера

Напомним, ранее Трамп сообщил, что очень недоволен действиями Путина, пообещал разблокировать поставки оружия Украине, а также намекнул на возможность введения жестких санкций против России. В сети после этого начали делать мемы на этот счет.