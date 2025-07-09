Трамп очнулся? Украина может получить еще одно важное оружие против атак РФ

Белый дом якобы обратился в Пентагон с просьбой подготовить и другие варианты дополнительного вооружения

Ракетный комплекс Patriot американского производства значительно лучше советских систем С-300, но даже он не способен сбить абсолютно все ракеты, которые есть в его радиусе действия. Пока Дональд Трамп рассматривает варианты, как восстановить военную помощь Украине, поэтому среди возможной помощи – усиление дополнительной системой противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Американские чиновники говорят, что он якобы дал такое обещание.

Еще один Patriot может появиться в Украине

По словам Дональда Трампа, США должны предоставить Украине оружие для защиты себя. Американские чиновники добавили, что он пообещал рассмотреть предоставление системы Patriot.

Кроме того, изучаются возможности передачи таких систем от третьих стран. Однако не уточняется, каких именно.

В администрации Трампа не уточняют и то, какой полный перечень вооружения планируется передать нашей стране. В материале издания говорится, что Белый дом якобы обратился в Пентагон с просьбой подготовить и другие варианты дополнительного вооружения.

Что предшествовало

Недавно стало известно, что США остановили поставки определенного вооружения Украине, причем еще того, передачу которого утвердила предыдущая администрация. В частности, речь идет о ракетах к системам ПВО и высокоточных типах боеприпасов. В Белом доме объяснили это тем, что поставки остановили всем, а не только Украине. Причиной такого решения является истощение запасов оружия в самих Соединенных Штатах.

4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Она продолжалась 40 минут. СМИ и эксперты предполагают, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет в системы противовоздушной обороны Patriot. А премьер Италии Джорджа Мэлони, имеющая с Трампом хорошие отношения, опровергла прекращение помощи – по ее словам, речь идет о пересмотре поставок, а не о полной остановке.