Зеленский объяснил, почему переговоры с Россией не проходят в Ватикане

В конце разговора Зеленский пригласил Льва XIV приехать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Львом XIV 9 июля.

Такой пост украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале. На встрече он выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за теплую встречу и содержательный разговор, подчеркнув важность поддержки и молитв за мир.

Встреча Зеленского и Льва XIV

Президент отметил открытость и реальность проведения переговоров на высшем уровне в Ватикане с целью остановить российскую агрессию и достичь устойчивого и настоящего мира. Однако, по словам Зеленского, все мирные инициативы, в том числе и эта, отвергаются исключительно Кремлем. Украина же остается открытой для диалога с участием Ватикана для достижения мира.

"Будем и дальше наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать", — написал политик.

Он также выразил Папе особую благодарность за поддержку украинских детей, возвращенных из российской неволи. Эти дети получили возможность отдыха и реабилитации в Италии. Также стороны обсудили дальнейшие шаги Ватикана по возвращению детей, похищенных Россией.

В завершение диалога Зеленский пригласил Льва XIV посетить Украину.

Встреча Зеленского и Льва XIV

Встреча Зеленского и Льва XIV

Встреча Зеленского и Льва XIV

Напомним, в мае Ватикан объявил нового Папу Римского. Тысячи верующих на площади Святого Петра увидели белый дым из трубы базилики, сигнализирующий о завершении конклава кардиналов. После выбора преемника Святого Престола, последовавшего за смертью Папы Франциска, католический мир получил нового духовного руководителя — Роберта Прево, кардинала из США. Он стал первым американским понтификом в истории.

Ранее Телеграф сообщал, что Папа Римский Лев XIV провел личную встречу с Владимиром Зеленским, временно прервав инаугурационную мессу 18 мая.