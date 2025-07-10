Чмут сравнил позиции Украины и России на фронте, и выводы не слишком утешительны

Чмут назвал главные преимущества России в войне с Украиной

Украина уступает Россию в нескольких ключевых аспектах ведения войны. Противник имеет больше ресурсов, лучших союзников и скорее внедряет новые военные технологии.

Российская армия также эффективнее адаптируется к новым условиям боя. Об этом руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сказал в интервью "Украинской правде".

По словам эксперта, Россия владеет огромными природными ресурсами и имеет "постоянный приток средств" для войны. Это позволяет ей непрерывно финансировать военные операции и развивать оборонно-промышленный комплекс.

Самым большим преимуществом России Чмут назвал поддержку авторитарных союзников. Северная Корея отправила десятки тысяч своих военных для участия в боевых действиях, несколько тысяч из которых погибли. Такую прямую военную помощь Украина от своих партнеров не получает.

Западные союзники Украины оказались нерешительными и непоследовательными в поддержке, говорит Тарас Чмут. Они ограничиваются предоставлением оружия и финансовой помощи, но не направляют своих военных.

Российский оборонно-промышленный комплекс работает на полную мощность и производит качественную продукцию. Он самодостаточен в большинстве направлений и успешно наращивает производство для нужд армии, считает эксперт.

Кроме того, россияне скорее учатся воевать, чем украинцы. Они скорее меняют систему управления армией и эффективнее усваивают уроки современной войны.

Ситуация в Украине противоположная: мы теряем больше людей, чем привлекаем в армию. Это касается не только погибших, но и раненых, больных и увольняемых по другим причинам.

Особо остро стоит вопрос технологического развития, отмечает эксперт. Хотя Украина изобрела FPV-дроны, теперь она страдает от их использованием российской стороной. Россияне скорее перешли на оптоволоконные технологии, против которых неэффективны средства радиоэлектронной борьбы.

Для борьбы с оптоволоконными системами требуются полуавтоматические ружья или специальные сетки. Но это скорее хаотические решения, чем системная стратегия решения проблемы.

Подытоживая Тарас Чмут отметил, что у российского общества пока нет проблем с пониманием войны. В полностью авторитарной стране население верит в необходимость этих боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Чмут озвучил неотложную проблему Украины — никто не может объяснить, как мы должны победить.