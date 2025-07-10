Чмут порівняв позиції України та Росії на фронті, і висновки не надто втішні

Чмут назвав головні переваги Росії у війні з Україною

Україна поступається Росії у кількох ключових аспектах ведення війни. Противник має більше ресурсів, кращих союзників та швидше впроваджує нові військові технології.

Російська армія також ефективніше адаптується до нових умов бою. Про це керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За словами експерта, Росія володіє величезними природними ресурсами та має "постійний приток коштів" для війни. Це дає їй можливість безперервно фінансувати військові операції та розвивати оборонно-промисловий комплекс.

Найбільшою перевагою Росії Чмут назвав підтримку авторитарних союзників. Північна Корея відправила десятки тисяч своїх військових для участі у бойових діях, декілька тисяч з яких уже загинули. Такої прямої військової допомоги Україна від своїх партнерів не отримує.

Західні союзники України виявились нерішучими та непослідовними у підтримці, каже Тарас Чмут. Вони обмежуються наданням зброї та фінансової допомоги, але не направляють власних військових.

Російський оборонно-промисловий комплекс працює на повну потужність та виробляє якісну продукцію. Він є самодостатнім у більшості напрямків та успішно нарощує виробництво для потреб армії, вважає експерт.

Крім того, росіяни швидше навчаються воювати, ніж українці. Вони швидше змінюють систему управління армією та ефективніше засвоюють уроки сучасної війни. До того ж чисельність російської армії не зменшується, попри великі втрати. Завдяки високим виплатам та компенсаціям для населення, Росія набирає більше військових, ніж втрачає, без додаткової мобілізації, каже Чмут.

Ситуація в Україні протилежна — ми втрачаємо більше людей, ніж залучаємо до армії. Це стосується не тільки загиблих, але й поранених, хворих та тих, хто звільняється з інших причин.

Особливо гостро стоїть питання технологічного розвитку, наголошує експерт. Хоча Україна винайшла FPV-дрони, тепер вона страждає від їх використання російською стороною. Росіяни швидше перейшли на оптоволоконні технології, проти яких неефективні засоби радіоелектронної боротьби.

Для боротьби з оптоволоконними системами потрібні напівавтоматичні рушниці або спеціальні сітки. Але це швидше хаотичні рішення, ніж системна стратегія розв'язання проблеми.

Підсумовуючи Тарас Чмут відзначив, що російське суспільство поки не має проблем з розумінням війни. У повністю авторитарній країні населення вірить у необхідність цих бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Чмут озвучив нагальну проблему України — ніхто не може пояснити, як ми маємо перемогти.