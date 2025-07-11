"Лишь консультировали": во Львовской ОВА объяснили, почему не проверили фейковые документы несуществующей организации

Власти Львова объяснили, почему не заметили российский логотип и царский автограф в документах для выезда военнообязанных

После скандального расследования о фейковых организациях "Гуманитарная надежда нации" Львовская областная военная администрация заявила, что действовала согласно правилам и законам Украины. Комиссия по выезду за пределы Украины водителей носила консультативно-совещательный характер и не занималась проверкой поданных документов.

Это стало известно из ответа ОВА на запрос издания "Телеграф". Журналисты спрашивали о составе комиссии, которая рассматривала документы для выезда военнообязанных за границу, ее обязанности и размер зарплат членов комиссии.

В ответе ОВА сообщила, что комиссия по выезду за пределы Украины водителей в условиях военного положения была образована приказом начальника областной военной администрации Максима Козицкого от 16 июня 2022 года.

Кто входил в состав комиссии

Вера Барсняк — главный специалист отдела учета, паспортизации и сохранения памятников управления охраны объектов культурного наследия департамента архитектуры и развития градостроительства областной государственной администрации.

— главный специалист отдела учета, паспортизации и сохранения памятников управления охраны объектов культурного наследия департамента архитектуры и развития градостроительства областной государственной администрации. Юрий Бучко — заместитель председателя облгосадминистрации.

— заместитель председателя облгосадминистрации. Андрей Годик – первый заместитель председателя облгосадминистрации.

– первый заместитель председателя облгосадминистрации. Александр Денежный — старший офицер (старший оперуполномоченный) отдела активных мероприятий Главного оперативно-розыскного отдела 7 пограничного Карпатского отряда Государственной пограничной службы Украины.

— старший офицер (старший оперуполномоченный) отдела активных мероприятий Главного оперативно-розыскного отдела 7 пограничного Карпатского отряда Государственной пограничной службы Украины. Максим Василишин — начальник юридического управления аппарата облгосадминистрации.

— начальник юридического управления аппарата облгосадминистрации. Сергей Колесников — старший оперуполномоченный в ОВД 1 отдела СБУ во Львовской области ГН ЗНД УСБУ во Львовской области.

— старший оперуполномоченный в ОВД 1 отдела СБУ во Львовской области ГН ЗНД УСБУ во Львовской области. Роман Калагурский – начальник управления капитального строительства областной государственной администрации.

– начальник управления капитального строительства областной государственной администрации. Дмитрий Михалец – заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

– заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Роксолана Ясинская — начальник отдела учета, паспортизации и сохранения памятников управления охраны объектов культурного наследия департамента архитектуры и развития градостроительства облгосадминистрации.

Задание комиссии

Основными задачами комиссии, как говорится в ответе ОВА, было рассмотрение писем, которые поступали во Львовскую областную военную администрацию от организаций о получении решения о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных и медицинских грузов для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований и населения Украины автомобильными транспортными средствами в условиях военного положения.

Комиссия также рассматривала документы предприятий, учреждений, организаций и учреждений: военных, правоохранительных органов, военных администраций, медицинских учреждений, отправителей или получателей гуманитарной помощи по получению решения о выезде за пределы Украины водителей.

В ответе отмечается, что члены комиссии выполняли свои обязанности в пределах служебных полномочий, а оплата труда производилась исключительно по должностным окладам по основному месту работы.

Комиссия носила консультативно-совещательный характер и руководствовалась Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины, а также Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

Контекст скандала

Ранее издание NGL.media расследовало согласование Львовской ОВА выезда военнообязанных мужчин за границу по письмам несуществующей организации "Гуманитарная надежда нации".

Фейковая организация оформила официальные письма с насмешкой – использовала логотип российского "Газпромбанка" и автограф российского императора Александра III, скопированного из Википедии. Организация не зарегистрирована ни в украинских, ни во французских реестрах.

В течение осени 2022 года ОВА получила пять писем от этой фейковой организации и разрешила выезд восьми мужчинам. По крайней мере, семь из них не вернулись в Украину.

ОВА объяснила, что за достоверность поданных данных ответственность несли исключительно подававшие их заявители.

Ранее "Телеграф" писал, что делают ТЦК в Украине в ответ на атаки России.