Випускали людей за кордон: у Львівській ОВА пояснили, чому не перевірили документи фейкової організації

Влада області пояснила, чому не помітила російський логотип і царський автограф у документах для виїзду військовозобов'язаних

Після скандального розслідування про фейкову організацію "Гуманітарна надія нації" Львівська обласна військова адміністрація заявила, що діяла згідно з правилами і законами України. Комісія з питань виїзду за межі України водіїв мала консультативно-дорадчий характер і не займалася перевіркою поданих документів.

Це стало відомо з відповіді ОВА на запит видання "Телеграф". Журналісти питали про склад комісії, яка розглядала документи для виїзду військовозобов'язаних за кордон, її обов'язки та розмір зарплат членів комісії.

У відповіді ОВА повідомила, що комісія з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану була утворена наказом начальника обласної військової адміністрації Максима Козицького від 16 червня 2022 року.

Хто входив до складу комісії

Віра Барсняк — головний спеціаліст з відділу облік, паспортизації та збереження пам'яток управління охорони об'єктів культурної спадщини департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.

— головний спеціаліст з відділу облік, паспортизації та збереження пам'яток управління охорони об'єктів культурної спадщини департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації. Юрій Бучко — заступник голови обласної державної адміністрації.

— заступник голови обласної державної адміністрації. Андрій Годик — перший заступник голови обласної державної адміністрації.

— перший заступник голови обласної державної адміністрації. Олександр Денежний — старший офіцер (старший оперуповноважений) відділу активних заходів Головного оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України.

— старший офіцер (старший оперуповноважений) відділу активних заходів Головного оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України. Максим Василишин — начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації.

— начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Сергій Колесніков — старший оперуповноважений в ОВС 1 відділу СБУ у Львівській області ГН ЗНД УСБУ у Львівській області.

— старший оперуповноважений в ОВС 1 відділу СБУ у Львівській області ГН ЗНД УСБУ у Львівській області. Роман Калагурський — начальник управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

— начальник управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Дмитро Міхалець — заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області.

— заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області. Роксолана Ясінська — начальник відділу облік, паспортизації та збереження пам'яток управління охорони об'єктів культурної спадщини департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.

Завдання комісії

Основними завданнями комісії, як йдеться у відповіді ОВА, був розгляд листів, які надходили до Львівської обласної військової адміністрації від організацій щодо отримання рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів для потреб Збройних Сил та інших військових формувань і населення України автомобільними транспортними засобами в умовах воєнного стану.

Комісія також розглядала документи підприємств, установ, організацій та закладів: військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги щодо отримання рішення про виїзд за межі України водіїв.

У відповіді зазначається, що члени комісії виконували свої обов'язки в межах службових повноважень, а оплата праці здійснювалася виключно за посадовими окладами за основним місцем роботи.

Комісія мала консультативно-дорадчий характер і керувалася Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Правилами перетинання державного кордону громадянами України.

Контекст скандалу

Раніше видання NGL.media зробило розслідування про погодження Львівською ОВА виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон за листами неіснуючої організації "Гуманітарна надія нації".

Фейкова організація оформила офіційні листи з насмішкою — використала логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського императора Олександра III, скопійованого з Вікіпедії. Організація не зареєстрована ні в українських, ні у французьких реєстрах.

Протягом осені 2022 року ОВА отримала п'ять листів від цієї фейкової організації і дозволила виїзд восьми чоловікам. Принаймні семеро з них не повернулися в Україну.

ОВА пояснила, що за достовірність поданих даних відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали.

Раніше "Телеграф" писав, що роблять ТЦК в Україні у відповідь на атаки Росії.