История с избиением учителя в Харькове получила продолжение: объявлено подозрение военному с ТЦК
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Известно, что инцидент произошел во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных
В Харькове объявили подозрение представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), применившему физическую силу к гражданскому лицу во время исполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщила полиция Харьковской области. Правоохранители оперативно отреагировали на конфликт: инцидент внесено в Единый реестр досудебных расследований.
Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция настоящей статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.
Что было раньше
11 мая в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчины в военной форме во время проверки документов вступили в спор с гражданином. Один из них – работник ТЦК – нанес мужчине несколько ударов.
Известно, что инцидент произошел во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных.
Пострадавшим оказался местный учитель, преподающий историю, права человека и предмет "Защита Отечества". Как сообщил мэр Игорь Терехов, у мужчины было действующее бронирование от мобилизации. После избиения он обратился в полицию с заявлением о нападении.
Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в здании Волынского областного территориального центра комплектования произошло нападение: военнообязанный мужчина ранил военную роту охраны. Мы выяснили, в каком он состоянии.