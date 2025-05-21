История с избиением учителя в Харькове получила продолжение: объявлено подозрение военному с ТЦК

Известно, что инцидент произошел во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных

В Харькове объявили подозрение представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), применившему физическую силу к гражданскому лицу во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщила полиция Харьковской области. Правоохранители оперативно отреагировали на конфликт: инцидент внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция настоящей статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Подозрение представителю ТЦК

Что было раньше

11 мая в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчины в военной форме во время проверки документов вступили в спор с гражданином. Один из них – работник ТЦК – нанес мужчине несколько ударов.

Известно, что инцидент произошел во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных.

Пострадавшим оказался местный учитель, преподающий историю, права человека и предмет "Защита Отечества". Как сообщил мэр Игорь Терехов, у мужчины было действующее бронирование от мобилизации. После избиения он обратился в полицию с заявлением о нападении.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в здании Волынского областного территориального центра комплектования произошло нападение: военнообязанный мужчина ранил военную роту охраны. Мы выяснили, в каком он состоянии.