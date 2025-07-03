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"Льготный" период истекает. Когда Рада вернет наказание за СОЧ

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Боец ВСУ
Боец ВСУ. Фото Иллюстративное фото

"Самовольщики" решили, что имеют индульгенцию на преступление

Несмотря на отдельные преимущества, объявленная в 2024 году декриминализация самовольного ухода из части (СОЧ) имела и обратную сторону — дала основания для ощущения, что за определенные действия не будет ответственности. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал представитель одного из подразделений ВСУ, который предпочитает остаться анонимным.

По его словам, военные видят, что самоволка может работать как способ "съехать" со службы, и начинают заниматься самодеятельностью. Однако декриминализация СОЧ может скоро закончиться.

Больше об этом читайте в публикации: "Лазейка или угроза? Как СОЧ стало неформальным способом перевода и что будет дальше".

Как объяснил "Телеграфу" нардеп Юрий Здебский, Генштаб ВСУ инициирует обращение в комитет Верховной Рады по вопросам обороны и национальной безопасности по проблеме СОЧ. Именно они изучают дело, владеют информацией о количестве случаев и обращаются в комитет за помощью, если необходимы изменения в законодательстве для решения этой проблематики. Однако в последнее время в комитет по этому вопросу Генштаб не обращался.

В то же время член оборонного комитета ВР Федор Вениславский заявил "Телеграфу", что нардепы работают над инициативой отменить ранее принятое решение о декриминализации.

— Мы видим, что действительно имели место случаи злоупотребления этим. Поэтому планируется прекратить действие "льготного" периода, действующего до августа [2025]. Никто его не будет продолжать. В дальнейшем самовольный уход из части будет квалифицироваться как уголовное преступление — дезертирство. Это очень важно: для тех, кто совершил СОЧ, больше не будет никаких поблажек и возможностей избежать уголовной ответственности. Именно над этим мы сейчас и работаем, — подытожил политик.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин предупреждал, что "добровольное СОЧ" будет иметь печальные последствия.

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#Верховная Рада #Уголовное наказание #Декриминализация #Дезертирство #Федор Вениславский #СОЧ #Юрий Здебский